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Где развлечься перед футболом в Тушино

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Бизнес — 5 Марта 2018, 14:27

Грядет чемпионат мира по футболу 2018, и России выпала честь принимать его у себя. К этому событию готовятся уже более 7 лет, поэтому многие любители футбола и даже люди, далекие от него, ждут проведения ЧМ с нетерпением. Один из стадионов, на котором будут проходить матчи, ‒ это «Открытие Арена» или «Спартак» (некоммерческое название, под которым он будет фигурировать во время чемпионата). Он находится в Москве, у станций метро Спартак или Тушинская. Это большой и просторный стадион, который легко вместит всех болельщиков.

Уже сегодня многие из тех, кто собирается побывать на матчах, задумываются, как бы организовать досуг перед большой игрой. Есть множество интересных вариантов.

Бары


Гриль-бар Жаровня

Провести время можно в одном из ближайших баров. Популярностью в этом районе пользуются:

  • латиноамериканское заведение El Inka;
  • пивной ресторан «Кружка»;
  • гриль-бар «Жаровня»;
  • «Дом хинкали»;
  • ресторан китайской кухни «КНР»;
  • бар Killfish.

В этих заведениях можно выпить алкогольные напитки, закусывая изысканными блюдами, сытно поесть, отдохнуть и набраться сил перед ближайшим матчем в уютной и расслабляющей обстановке. Это хороший способ, как скоротать время перед футболом на Открытии Арена. В некоторых из них заказанные напитки можно взять с собой. В этих барах и кафе можно отдохнуть большой компанией.

Достопримечательности и места для развлечения


Парк Покровское-Стрешнево

Если вас больше интересуют активные виды досуга в Москве, то можно сходить в тир – неподалеку от метро находится стрелковый комплекс «Хантер». Здесь можно пострелять из разных видов оружия, включая служебное и гражданское, а также луки, арбалеты. Посетить комплекс можно с детьми – для них созданы специальные секции.

В районе метро Тушинская находятся и различные туристические достопримечательности. Здесь можно посетить парк Покровское-Стрешнево – природно-исторический памятник, чья история начинается в XVI веке. Архитектурно-парковый ансамбль был построен еще при барыне Елизавете Глебовой. В парке Покровское-Стрешнево много хвойных деревьев, здесь тихо и спокойно, несмотря на то, что неподалеку находится Волоколамское шоссе.

В Тушино можно посмотреть и на церковь Спаса Преображения, которой уже более 100 лет. Старинная церквушка привлекает своей минималистичной архитектурой и серыми куполами, устремляющимися в небо. Поодаль от метро находится усадьба Братцево с живописным парком и реставрированным деревянным флигелем начала XIX века – Летним домиком.

Квесты в реальности


Квест Пять жизней

Еще один вариант досуга – это исторические квесты, а также игры в реальности других жанров. Цель прохождения обычно заключается в том, чтобы выйти из комнаты, полной загадок и ловушек. Для этого нужно выполнить определенные действия и решить логические задачи, уложившись при этом в отведенное время.

Квесты в реальности ведущих компаний Москвы можно выбрать на одном из агрегаторов. Удобно это делать на портале kvestinfo.ru. Благодаря функционалу сайта, там легко выбрать игру в зависимости от ее:

  • вида и жанра;
  • ограничения по возрасту;
  • ограничения по количеству участников;
  • цене;
  • удаленности от метро и других факторов.

Одна из таких интересных игр доступна по ссылке https://www.kvestinfo.ru/quest/5_jizney-joyment/ - квест "5 жизней". Это игра в стиле экшн – подвижная и динамичная, поэтому во время нее никто не заскучает. Но есть и другие варианты, не менее занимательные: квест-румы «Фильтр Тоналя» и «Ограбление ISTRA BANK». Их могут пройти люди от 18 и 12 лет соответственно. Вы сможете попробовать ограбить банк или бросить вызов своему бессознательному – в любом случае это будет весело.



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