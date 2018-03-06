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Бизнес — 6 Марта 2018, 10:28

Для достижения успеха в реализации любой бизнес-идеи, требуется комплексный подход. Это означает, что любой потенциальный предприниматель должен заранее подготовиться к предстоящим сложностям или же проблемам, которые можно встретить на пути организации своего бизнеса. Лучшим помощником в таком деле станет платформа Lifeaddwiser, которая поможет вам сделать собственный бизнес наиболее успешным. Именно такое решение предлагает пользователям целостный подход к организационному развитию и мотивации персонала. А улучшив благополучие персонала, владельцы компаний сумеют добиться непревзойденных результатов. 

Открывая ссылку программы для мотивации сотрудников станут доступными желающим прямо онлайн. Многие администраторы сегодня организовывают всевозможные тренинги, обеспечивая персонал медицинским страхованием или же бонусными подарками. Однако подобные решения нельзя назвать эффективными. Даже если вы стараетесь достаточно давно изменить обстановку в подчиненной вам компании, но не можете найти подходящих решений, Lifeaddwiser станет для вас незаменимым помощником. Пользуясь мудростью опытных наставников онлайн-платформы, вы сумеете улучшить корпоративное благополучие моментально. 

Однако некоторые представители деловых кругов пока еще не осознали важность увеличения благополучия собственных сотрудников. С помощью результатов измерения благополучия команда Lifeaddwiser разрабатывает корпоративные программы, максимально подходящие для конкретной ситуации или же компании. Согласно последним исследования, около пятьсот млрд долларов бизнес теряет по причине невовлеченных в работу сотрудников. А трехсот млрд достигает издержки, вызванные стрессом персонала. А каждый инвестированный в Lifeaddwiser доллар приносит компаниям почти четырехкратную прибыль. Как показывают исследования более тридцати семи процентов персонала тратит свыше трех часов на раздумье о собственных финансовых делах. А происходит это в рабочее время. 

Около двадцати пяти процентов персонала практически не вовлечено в работу. Еще одним фактором является разобщенность, которая снижает прибыльность на целые шестнадцать процентов. Lifeaddwiser предлагает формирование персональных рекомендаций, предоставляя каждому пользователю услугу персонального наставника в любой из жизненных сфер. Они измеряют каждую из пяти жизненных сфер, предоставляя компаниям аналитические отчеты по каждому сотруднику. Здесь же указываются риски и возможности, сопоставленные с показателями их коллег. 

Также Lifeaddwiser занимается разработкой персональных планов действия для развития "слабых" мест, чтобы улучшить жизненное благополучие. Проводя анализ общего корпоративного анализа, составляет аналитический отчет, предоставляющий возможность управления благополучием, которое напрямую влияет на бизнес-деятельность. Кроме этого Lifeaddwiser создаст особо ценное, уникальное предложение работодателю, которое позволит ему ознакомиться с информацией о жизненном образе любого своего сотрудника. Тем самым частное лицо или же корпоративный клиент получит возможность обеспечения высочайшего качества рекрутинга внешних талантов. Тем самым достигается лучшая лояльность и вовлеченность персонала. А все это в целом способствует созданию безопасной и здоровой рабочей среды. Поэтому если вы пока не определились каким именно образом увеличить вовлеченность собственного персонала или же какое направление больше всего подойдет, тогда лучше воспользоваться Lifeaddwiser, которая занимается измерением благополучия сотрудников, разрабатывая уникальные программы, позволяющие повысить не только работоспособность персонала, но и доходность компаний. При этом показатель роста производительности достигнет тридцати процентов.

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