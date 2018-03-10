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Баня с бассейном под ключ
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Бизнес — 10 Марта 2018, 15:45
Баня с бассейном под ключ
Баня создается не только для мытья, но и, в первую очередь, для отдыха. Непродолжительное пребывание в парилке обеспечивает расслабление мышц тела, а многочасовой досуг с семьей или друзьями в комнате отдыха позволяет провести время в приятной, уютной атмосфере. При этом, если раньше банные постройки включали в себя исключительно парилку и предбанник, то сегодня комната отдыха является обязательным помещением. Также стремительную популярность набирают бассейны. Строительство бани с бассейном следует доверить настоящим мастерам своего дела, ведь решение такой задачи требует профессиональных инженерных знаний и богатого практического опыта.
Реализация проекта
Расположение и габариты бассейна нужно точно определить еще до начала строительных работ. Важно сразу продумать систему слива воды, включить ее в общую канализационную цепь. Очень важно учесть тип грунта, на котором располагается конструкция здания, чтобы рассчитать усадку. В большинстве случаев сауны, парилки создаются из деревянных бревен. Они имеют относительно небольшой вес, в сравнении с кирпичем или камнем. Порядок строительства бани с бассейном состоит из нескольких последовательных этапов:
Выбор одного из вариантов, доступных в каталоге, позволяет сократить срок строительства, ведь на реализацию индивидуальных проектов уходит в разы больше времени. Сначала устанавливается несущая конструкция и кровля, затем — роется котлован под бассейн. Это обусловлено рядом принципов:
В помещении, где располагается бассейн, обязательно создается эффективная система вентиляции, ведь в нем наблюдается повышенная влажность. Древесина обрабатывается антисептическими средствами, предотврашающими ее гниение и покрывается лакокрасочными составами.
По материалам сайта bankow.ru
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