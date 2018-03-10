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Криолиполиз: что это такое, для чего используется?
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Бизнес — 10 Марта 2018, 15:46
Криолиполиз – что это такое? Это способ коррекции фигуры воздействием холода. Данная процедура применяется в косметологических клиниках для улучшения состояния проблемных зон, в числе которых могут быть бедра, живот и ягодицы. Криолиполиз относится к современным методам, позволяющим без жестких ограничений в питании и тяжелых спортивных нагрузок улучшить контуры тела и состояние кожи. Более подробно можно узнать на Plastichno.com
Принцип проведения процедуры
В основе метода лежит охлаждение жировой прослойки на необходимых участках тела в течение часа. Сами жировые клетки имеют высокую чувствительность к холоду, который приводит к их разрушению. Процедура безопасна, так как не оказывает негативного влияния на окружающие ткани.
Процедура выполняется при помощи специального аппарата, который действует направленно на определенные зоны, вызывая расщепление жировой ткани и, как следствие, улучшение контуров тела и уменьшение объемов.
При воздействии низкой температурой клетки жира распадаются на фрагменты, которые выводятся за 60-90 дней. Результат от криолиполиза становится заметен не сразу, процесс идет постепенно.
Показания и противопоказания
К прохождению процедуры криолиполиза существующее показание – ожирение, которое может быть вызвано различными причинами:
Несмотря на простоту метода криолиполиза, он разрешен к применению не всем. В числе категорических противопоказаний – такие состояния:
Техника проведения
Прохождение процедуры выполняется поэтапно:
Незначительное покраснение кожного покрова проходит после сеанса за время от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от индивидуальной реакции организма на манипуляцию.
Достоинства и недостатки методики
Криолиполиз имеет много достоинств, выгодно отличающих его от других способов борьбы с жировыми отложениями. Одним из главных преимуществ является отсутствие увеличенной нагрузки на печень, так как она в процессе вывода продуктов распада не задействуется – все происходит через лимфо и кровоток.
К плюсам данного способа относится:
К минусам данного способа борьбы за стройность можно отнести такие моменты:
Стоимость процедуры
Цена за прохождение криолиполиза зависит от многих факторов, в том числе от города, статусности клиники и квалификации специалиста, который проводит процедуру:
Стоимость зависит и от зоны воздействия.
Отзывы
Леонид, 37 лет, г. Калуга: "Я всегда уделяю внимание спорту и стараюсь вести здоровы образ жизни. Но даже занятия на тренажерах не смогли помочь избавиться от жировой прослойки на животе. Моя подруга предложила посетить косметологический салон, услугами которого она сама пользуется, для прохождения криолиполиза.
Так как противопоказаний у меня к этой процедуре нет, я записался на сеанс. Сразу после манипуляции никаких видимых результатов я не заметил, даже подумал, что процедура на меня не подействовала. Но уже через месяц эффект стал виден не только мне, но и окружающим – пресс стал именно таким, как я хотел."
Оксана, 35 лет, Екатиренбург: "Я с детства не отличалась стройностью. Но после лечения гормональными препаратами сильно поправилась. Несмотря на здоровое питание и умеренные физические нагрузки (хождение пешком, езда на велосипеде, походы) полнота не уходила.
Решила попробовать метод криолиполиза, о котором прочитала в интернете. Результатом осталась очень довольна. Тот жир, который огорчал меня годами, постепенно сошел. Фото до и после это подтверждают."
https://youtu.be/k-P3yHiMqOc
Криолиполиз является отличной процедурой, которая поможет распрощаться с нежелательными жировыми отложениями, которые сложно убрать в спортзале. Воздействие холода подарит шикарную фигуру, уберет изъяны.
Источник: Plastichno.com
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