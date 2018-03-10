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Криолиполиз: что это такое, для чего используется?

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Бизнес — 10 Марта 2018, 15:46

Криолиполиз – что это такое? Это способ коррекции фигуры воздействием холода. Данная процедура применяется в косметологических клиниках для улучшения состояния проблемных зон, в числе которых могут быть бедра, живот и ягодицы. Криолиполиз относится к современным методам, позволяющим без жестких ограничений в питании и тяжелых спортивных нагрузок улучшить контуры тела и состояние кожи. Более подробно можно узнать на Plastichno.com

Принцип проведения процедуры

В основе метода лежит охлаждение жировой прослойки на необходимых участках тела в течение часа. Сами жировые клетки имеют высокую чувствительность к холоду, который приводит к их разрушению. Процедура безопасна, так как не оказывает негативного влияния на окружающие ткани.

К сведению! Криолиполиз может рассматриваться как альтернатива традиционной липосакции.


Обнаженная девушка

Процедура выполняется при помощи специального аппарата, который действует направленно на определенные зоны, вызывая расщепление жировой ткани и, как следствие, улучшение контуров тела и уменьшение объемов.

При воздействии низкой температурой клетки жира распадаются на фрагменты, которые выводятся за 60-90 дней. Результат от криолиполиза становится заметен не сразу, процесс идет постепенно.

Показания и противопоказания

К прохождению процедуры криолиполиза существующее показание – ожирение, которое может быть вызвано различными причинами:

  • психическими заболеваниями с приемом соответствующих диагнозу лекарств, влияющих на метаболизм;
  • эндокринными болезнями с нарушенным обменом веществ;
  • гипоталамического типа с нарушением работы одного из участков мозга, что может приводить к потреблению пищи сверх меры;
  • малоподвижным образом жизни.

Важно! Нужно понимать, что посредством криолиполиза невозможно распрощаться со значительным избытком жира.


Живот женщины

Несмотря на простоту метода криолиполиза, он разрешен к применению не всем. В числе категорических противопоказаний – такие состояния:

  • нарушение свертываемости крови;
  • сахарный диабет;
  • беременность;
  • кормление грудью;
  • дерматологические заболевания;
  • раны и ожоги в местах воздействия;
  • неврологические нарушения;
  • присутствие электрокардиостимулятора;
  • холодовая аллергия.

Техника проведения

Прохождение процедуры выполняется поэтапно:

  1. Клиент снимает одежду с мест обработки и ложится на кушетку.
  2. На зону обработки помещают салфетку со специальной пропиткой, которая защищает кожу от переохлаждения.
  3. Специалистом подбирается подходящая по размеру насадка-манипула и прикрепляется к аппарату.
  4. Насадка закрепляется на теле.
  5. Настройкой аппарата выполняется втягивание кожи в полость насадки и охлаждение жирового слоя температурой в -5 градусов.


Криолиполиз

К сведению! Продолжительность сеанса может составлять от 50 до 60 минут.

Незначительное покраснение кожного покрова проходит после сеанса за время от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от индивидуальной реакции организма на манипуляцию.

Достоинства и недостатки методики

Криолиполиз имеет много достоинств, выгодно отличающих его от других способов борьбы с жировыми отложениями. Одним из главных преимуществ является отсутствие увеличенной нагрузки на печень, так как она в процессе вывода продуктов распада не задействуется – все происходит через лимфо и кровоток.

К плюсам данного способа относится:

  • незначительное число противопоказаний;
  • исключается возможность заражения;
  • безопасность;
  • возможность воздействия на нужные участки тела;
  • отсутствие периода восстановления;
  • необратимость процесса расщепления жировой ткани;
  • нет необходимости ношения корректирующего белья с утяжкой после процедуры;
  • возможность прохождения в любое время года;
  • на прохождение процедуры не нужно много времени;
  • достижение результата в среднем за пару месяцев.


Красивая фигура

К минусам данного способа борьбы за стройность можно отнести такие моменты:

  1. Повторное прохождение криолиполиза возможно только через 90 дней.
  2. Пройти сеанс можно не в каждой клинике, а только имеющей соответствующее оснащение.
  3. Результат заметен не сразу, нужно время (до 3-х месяцев) до достижения эффекта.
  4. Наличие противопоказаний.
  5. Значительная цена.

Стоимость процедуры

Цена за прохождение криолиполиза зависит от многих факторов, в том числе от города, статусности клиники и квалификации специалиста, который проводит процедуру:

  1. Калуга – от 17 тыс. руб.
  2. Екатеринбург – от 12 тыс. руб.
  3. Москва – до 55 тыс. руб.

Стоимость зависит и от зоны воздействия.

К сведению! В косметологических клиниках могут действовать акции, по которым процедура может иметь стоимость в разы меньшую.

Отзывы

Леонид, 37 лет, г. Калуга: "Я всегда уделяю внимание спорту и стараюсь вести здоровы образ жизни. Но даже занятия на тренажерах не смогли помочь избавиться от жировой прослойки на животе. Моя подруга предложила посетить косметологический салон, услугами которого она сама пользуется, для прохождения криолиполиза.

Так как противопоказаний у меня к этой процедуре нет, я записался на сеанс. Сразу после манипуляции никаких видимых результатов я не заметил, даже подумал, что процедура на меня не подействовала. Но уже через месяц эффект стал виден не только мне, но и окружающим – пресс стал именно таким, как я хотел."

Оксана, 35 лет, Екатиренбург: "Я с детства не отличалась стройностью. Но после лечения гормональными препаратами сильно поправилась. Несмотря на здоровое питание и умеренные физические нагрузки (хождение пешком, езда на велосипеде, походы) полнота не уходила.


Криолиполиз до и после

Решила попробовать метод криолиполиза, о котором прочитала в интернете. Результатом осталась очень довольна. Тот жир, который огорчал меня годами, постепенно сошел. Фото до и после это подтверждают."

https://youtu.be/k-P3yHiMqOc

Криолиполиз является отличной процедурой, которая поможет распрощаться с нежелательными жировыми отложениями, которые сложно убрать в спортзале. Воздействие холода подарит шикарную фигуру, уберет изъяны.

Источник: Plastichno.com



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