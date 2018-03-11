Что нужно знать о дверях

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Бизнес — 11 Марта 2018, 21:44
Для человека, делающего ремонт в квартире, выбор дверного полотна - задача не из легких. При покупке необходимо учитывать: материал, способы открывания, варианты остекления, ширину и высоту, влагостойкость и износоустойчивость. Цвет и дизайн определяют, гармонично ли впишется дверь в интерьер. Если помещение выдержано в консервативном стиле, лучше подбирать классические формы. Хай-тек и минимализм предполагают лаконичные полотна. Особенно хорошо с этими направлениями сочетаются двери цвета венге, с моделями которых можно ознакомиться на странице https://www.ellada-porte.market/doors/venge/.
Деревянные двери
По способу производства выделяют полотна из массива и сборные. Первые производятся из цельной или сращенной древесины, затем покрываются морилкой или цветным лаком и пропитываются защитными составами. В изготовлении дверей из цельного массива обычно используются твердые или ценные породы дерева: дуб, бук, мербау, венге. Но стоимость их довольно высока. И есть ряд недостатков при эксплуатации: дерево, даже самой лучшей просушки, всегда реагирует на перепады влажности и температур в помещении, вызывающих его деформацию.Технология производства сращенного массива позволяет этого избежать за счет соединения небольших кусков древесины при помощи зубчиков. По цене такие двери значительно дешевле цельных.
Шпонированные и ламинированные двери
Каркас из сращенного массива используют и в производстве сборных полотен. Наполнение таких дверей может варьироваться от гофрокартона и деревянных реек до сплошных листов фанеры. Сверху крепится тонкая плита МДФ и облагораживается шпоном или декоративной пленкой. Благодаря своей конструкции такие двери долго сохраняют форму.
Шпон - срез дерева толщиной 1-3 мм - имеет такие же эксплуатационные свойства, как древесина. Его можно зачищать и повторно покрывать лаком при образовании царапин. А специальная технология проклейки шпона защищает конструкцию двери от попадания влаги и образования сколов. Особое многослойное окрашивание помогает получить имитацию практически любой ценной древесины: анегри, венге мербау, палисандр, зебрано.
Ламинированные двери остаются очень популярными благодаря своей легкости и невысокой цене. А многообразие дизайнов позволяет подобрать дверь под любой интерьер.
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