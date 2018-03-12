Современные системы крепления Joker от «Универсум»: в чем особенности





Многие владельцы различных торговых точек и магазинов задаются вопросом о том, как наиболее эффективным образом использовать помещение. При покупке мебели для такого помещения появляется множество вопросов: какую выбрать, что лучше всего подойдет именно сюда?

С другой стороны, важными элементами являются дизайн и функциональность конструкций. Грамотно продуманная экспозиция товаров привлекает потенциальных покупателей, создает правильное имя бренду.

Система крепления Джокер: преимущества и особенности

Отличным современным решением является система крепления Joker, которая представляет собой конструкцию из хромированных труб разного диаметра и разнообразные крепежные элементы. Чем хороша именно такая система? Она характеризуется рядом преимуществ по сравнению с обычной торговой мебелью. В частности, к ее плюсам относятся:

мобильность. Конструкцию с легкостью можно складывать и раскладывать множество раз. С помощью системы можно создавать множество наборов, например, простые барьеры, магазинные полки, разделители помещения и т.д. Популярные сегодня «островки» чаще всего делают именно из такого типа изделий;

качество. Все элементы, которыми обладает система крепления joker, выполнены из алюминиево-стального сплава с хромированным покрытием. Материал очень прочный, поэтому они выдерживают большие нагрузки;

простота использования. Справиться с такой системой может даже ребенок. Она чем-то напоминает конструктор. Только вы решаете, что получится в итоге. Конструкцию можно крепить на стены и потолки или установить как обычные полки. Монтаж происходит без сварки. С помощью различных элементов можно создать множество вариантов форм;

гигиена. Металлические изделия не подвергаются таким неприятным влияниям, как плесень, промокание и т.д. Их легко чистить, а внешний вид всегда остается привлекательным. На таких поверхностях не остается разводов и грязных пятен.

Благодаря своему быстрому и незамысловатому дизайну системы крепления Джокер с легкостью впишутся в интерьер любой торговой точки. Конструкции набирают популярность при использовании в квартирах как гардеробные или украшения в комнатах.

Хотите проявить немного творчества и индивидуальности, но при этом обеспечить функциональность, эстетичность и эргономику? Для таких целей данный вариант подойдет как нельзя лучше. Специалисты расскажут обо всех возможностях его применения.