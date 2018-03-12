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Современные системы крепления Joker от «Универсум»: в чем особенности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Марта 2018, 11:56
Многие владельцы различных торговых точек и магазинов задаются вопросом о том, как наиболее эффективным образом использовать помещение. При покупке мебели для такого помещения появляется множество вопросов: какую выбрать, что лучше всего подойдет именно сюда?
С другой стороны, важными элементами являются дизайн и функциональность конструкций. Грамотно продуманная экспозиция товаров привлекает потенциальных покупателей, создает правильное имя бренду.
Система крепления Джокер: преимущества и особенности
Отличным современным решением является система крепления Joker, которая представляет собой конструкцию из хромированных труб разного диаметра и разнообразные крепежные элементы. Чем хороша именно такая система? Она характеризуется рядом преимуществ по сравнению с обычной торговой мебелью. В частности, к ее плюсам относятся:
Благодаря своему быстрому и незамысловатому дизайну системы крепления Джокер с легкостью впишутся в интерьер любой торговой точки. Конструкции набирают популярность при использовании в квартирах как гардеробные или украшения в комнатах.
Хотите проявить немного творчества и индивидуальности, но при этом обеспечить функциональность, эстетичность и эргономику? Для таких целей данный вариант подойдет как нельзя лучше. Специалисты расскажут обо всех возможностях его применения.
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