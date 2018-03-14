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Печь для бани «Ферингер»

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Бизнес — 14 Марта 2018, 16:29

Печь для бани «Ферингер»


Печь для бани ФерингерДля тех, кто хочет оборудовать настоящую русскую баню или сауну, хорошим выбором станут изделия завода «Ферингер» - надежное оборудование для парных, которое отвечает наивысшим стандартам качества и соответствует всем традициям банных церемоний.

По каким критериям можно выбрать печь для бани «Ферингер»? В первую очередь стоит обратить внимание, что среди модельного ряда есть наименования, которые подойдут для помещений разных размеров. Максимальный объем парной, которую сможет отопить такая печь – до 30 квадратных метров. Впрочем, большим спросом пользуются печи для более скромных парных – есть модели, которые предназначены для парных размером в 20 или 15 квадратных метров.

Топливо – серьезный вопрос для тех, кто приобретает печь. Конечно, на рынке представлены разные варианты – это и газовые, и работающие на газу, и на дровяном отоплении печи. Но «Ферингер» представляет классическое решение – настоящую дровяную печь, которая может похвастаться весьма низким расходом дров. Всего с одной закладки поленьев можно обеспечить несколько часов эффективной работы печи без снижения температуры. Такой эффект обеспечен рядом факторов – использованием в конструкции уникальной системы, которая получила название «Vortex», и качеством самой конструкции устройства – печи выполнены из металла и обжиты натуральным камнем, что помогает максимально долго сохранять тепло. При этом вес устройства остается минимальным, что дает свои выгоды при монтаже и перевозке банного оборудования: чем оно легче – тем меньше с ним хлопот.

Внешний вид изделия тоже может быть немаловажным фактором, и тут печи «Ферингер» не уступают самым изысканным мировым маркам: они имеют исключительно гармоничный, эстетически привлекательный дизайн. При этом для достижения высокого уровня пожаробезопасности в своей бани и для большего эстетического эффекта можно приобрести комплект отделочного декоративного камня вместе с печью, чтобы покрыть им угол, где будет установлено отопительное оборудование. Стильное решение!

На рынке можно найти печи «Ферингер» нескольких серий – «Ламель» и «Паровые печи». Вне зависимости от выбора производитель предлагает покупателю печь с полной комплектацией и аксессуарами для ее обслуживания – вплоть до совка для золы. Вместе с печью можно купить и другие полезные приспособления для бани или запчасти для самой печи – баки, дымоходы, корзины, фасады печей из натурального камня или жаропрочного материала.



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