Лиссабон: аренда авто

Отправляясь в португальскую столицу многие путешественники предпочитают пользоваться персональным автотранспортом и не зависеть от графика общественного транспорта. Поехать в Лиссабон из России на личном авто - дело достаточно затратное, да и необязательное. Ведь всегда можно арендовать персональное авто на месте. Наш веб-ресурс предлагает еще лучший вариант - предварительное бронирование, что позволит обеспечить вас автотранспортом еще до отправки в португальскую столицу. Для этого достаточно посетить официальный веб-ресурс Carscombined, выбрать здесь подходящую модель и заполнить простую форму заявки на бронь.

Любой автолюбитель согласится, что наиболее комфортно и без каких-либо осложнений можно осмотреть чужой город на персональном авто. Тем более это касается Лиссабона, с его многочисленными районами и уникальными средневековыми постройками. Арендованное автотранспортное средство позволит вам самому выбрать и спланировать маршрут, катаясь по городу комфортно и осматривая максимальное количество интересующих вас достопримечательностей. Однако нельзя забывать о предварительном ознакомлении с ПДД, действующими в Португалии, которые существенно отличаются от российских. После этого вы можете с легкостью отправляться в незабываемое путешествие, не боясь дорожного патруля или же довольно высоких штрафов.

Наша прокатная компания Carscombined предлагает желающим наиболее доступные арендные тарифы. Однако многих автолюбителей интересуют насущные вопросы, касательно стоимости топлива в португальской столице, а также тарифы на парковку. Искать функционирующие лиссабонские парковки по картам - дело бесполезное. Дело в том, что они в португальской столице бывают муниципальными или же частными. Поэтому на картах, как правило, не обозначаются. Поэтому лучше всего искать подобны места во время передвижения по городу. Стоимость одного часа парковки здесь обходится чуть больше евро. Однако заказывая парковку на сутки, можно существенно сэкономить и заплатить всего пять с половиной евро.

Также как и в других европейских столицах, в Лиссабоне действуют разнообразных парковок. Если вам повезет, можно найти место и в бесплатной зоне. Это поможет сэкономить хорошую сумму. Кроме в португальской столице имеются бесцветные, желтые, зеленые или же красные зоны. Различить их можно по полосам соответствующего цвета. Именно такими цветами и предопределяется стоимость парковки. Наиболее дорогими считаются красные парковки. К тому же там действуют временные ограничения. Стоимость топлива в Португалии нмного выше, чем в нашей стране. Однако она не превышает 1,8 евро.