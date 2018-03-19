20
марта 2018
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Торговые витрины

Торговые витрины

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Марта 2018, 10:07

Важнейшим интерьерным элементом и даже визиткой любого торгового объекта считается витрина. Основной функцией такого торгового оборудования является наглядная демонстрация посетителям ассортиментной продукции. Грамотно обставленные и оформленные витрины вызывают интерес потенциальной клиентуры и позволяя ненавязчиво предлагать приобретение товара. Современные образцы стеллажей представлены по ссылке в огромном разнообразием. Они отличаются своими формами или же конструкцией. Поэтому приобретение витрины возможно с учетом собственных предпочтений, а также размера конкретной торговой площади. 

Приобретая изящную торговую витрину, владелец торговой точки или же объекта получает возможность эффектно показать весь ассортиментный ряд, который он предлагает на реализацию. В подобных изделиях можно не только выставлять товар, но еще и хранить его. Отличаются торговые витрины компактными размерами и вместительностью. Они вызывают живой интерес покупателей. Поэтому приобретение такой витрины можно считать отличным маркетинговым ходом. Сборка подобной фурнитуры выполняется с использованием различных материалов. Чаще всего встречаются деревянные конструкции, которые отличаются своей легкостью и достаточно высокой прочностью. 

Металлические стеллажи отличаются своей практичностью и долговечностью. А вот стеклянные конструкции отличаются своей эстетической привлекательностью и изящностью. Они позволяют продемонстрировать товар с любых сторон. Классифицируется подобное оборудование на оконные и торговые образцы. Первый вид устанавливается прямо за окном объекта, привлекая тем самым потенциальную клиентуру. А вот торговые изделия - это обычные шкафы, представляющие собой прилавки под стеклом, где размещают товар. Кроме этого витрины бывают закрытыми или же открытыми. 

Преимущество открытых витрин заключается в прекрасном обзоре, который открывается через стекло потенциальным покупателям. Закрытые образцы обычно используются для экспозиции и рекламных изображений, которые клиент замечает первым. Наиболее важной задачей любого товароведа является грамотное оформление такого стеллажа. Именно от этого зависит, насколько привлекательно будет выглядеть товар и заинтересуется ли им покупатель. Поэтому квалифицированные маркетологи вместе с дизайнерами могут создавать уникальные экспозиции, которые не сможет пропустить прохожий. Сюжетный тип подобных изделий позволяет привлечь внимание к использованной сюжетной композиции. Существуют также товарные витрины, позволяющие расставлять образцы товара на передовой линии. Используется также смешанный тип, который позволяет гармонично и умело сочетать сюжетную сценку с размещенным товаром. Необходимо особо позаботиться об освещении стеллажей, чтобы они приобрели более привлекательный и яркий вид.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -1 +1
вечером -6 -8 ночью -9 -11
Котировки
USD ЦБ РФ 57,5521 0.0579
EUR ЦБ РФ 70,6049 -0.2050

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp