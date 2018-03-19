Важнейшим интерьерным элементом и даже визиткой любого торгового объекта считается витрина. Основной функцией такого торгового оборудования является наглядная демонстрация посетителям ассортиментной продукции. Грамотно обставленные и оформленные витрины вызывают интерес потенциальной клиентуры и позволяя ненавязчиво предлагать приобретение товара. Современные образцы стеллажей представлены

в огромном разнообразием. Они отличаются своими формами или же конструкцией. Поэтому приобретение витрины возможно с учетом собственных предпочтений, а также размера конкретной торговой площади.

Приобретая изящную торговую витрину, владелец торговой точки или же объекта получает возможность эффектно показать весь ассортиментный ряд, который он предлагает на реализацию. В подобных изделиях можно не только выставлять товар, но еще и хранить его. Отличаются торговые витрины компактными размерами и вместительностью. Они вызывают живой интерес покупателей. Поэтому приобретение такой витрины можно считать отличным маркетинговым ходом. Сборка подобной фурнитуры выполняется с использованием различных материалов. Чаще всего встречаются деревянные конструкции, которые отличаются своей легкостью и достаточно высокой прочностью.

Металлические стеллажи отличаются своей практичностью и долговечностью. А вот стеклянные конструкции отличаются своей эстетической привлекательностью и изящностью. Они позволяют продемонстрировать товар с любых сторон. Классифицируется подобное оборудование на оконные и торговые образцы. Первый вид устанавливается прямо за окном объекта, привлекая тем самым потенциальную клиентуру. А вот торговые изделия - это обычные шкафы, представляющие собой прилавки под стеклом, где размещают товар. Кроме этого витрины бывают закрытыми или же открытыми.

Преимущество открытых витрин заключается в прекрасном обзоре, который открывается через стекло потенциальным покупателям. Закрытые образцы обычно используются для экспозиции и рекламных изображений, которые клиент замечает первым. Наиболее важной задачей любого товароведа является грамотное оформление такого стеллажа. Именно от этого зависит, насколько привлекательно будет выглядеть товар и заинтересуется ли им покупатель. Поэтому квалифицированные маркетологи вместе с дизайнерами могут создавать уникальные экспозиции, которые не сможет пропустить прохожий. Сюжетный тип подобных изделий позволяет привлечь внимание к использованной сюжетной композиции. Существуют также товарные витрины, позволяющие расставлять образцы товара на передовой линии. Используется также смешанный тип, который позволяет гармонично и умело сочетать сюжетную сценку с размещенным товаром. Необходимо особо позаботиться об освещении стеллажей, чтобы они приобрели более привлекательный и яркий вид.