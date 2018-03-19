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Екатеринбург: ремонт телефонов Samsung с трехмесячной гарантией
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Бизнес — 19 Марта 2018, 16:25
Мобильная техника южнокорейского технологического гиганта Samsung отличается своей сложностью и многофункциональностью.
В случае повреждения или же поломки таких гаджетов необходимо обратиться к высококвалифицированным мастерам, детально владеющим нюансами и опытом работы с подобной техникой. Педант является екатеринбургским сервис-центром, который предлагает услуги профессиональных специалистов, годами работающих с гаджетами Samsung. Здесь любой владелец такой брендовой техники сможет воспользоваться низкими тарифами и качественным обслуживанием.
Ремонт телефонов Samsung Екатеринбург желающие смогут заказать онлайн или же с помощью горячей линии. Достаточно оставить заявку на официальном веб-ресурсе Педант или просто позвонить, и владельцы гаджетов данной марки сумеют записаться на визит к высококвалифицированному мастеру центра. Здесь бесплатно проводится диагностика устройств, которая выявляет все имеющиеся дефекты, неполадки или поломки. После консультации с владельцем специалист принимает конкретные решения по устранению обнаруженных неисправностей.
Ремонт телефонов Samsung Екатеринбург с использованием оригинальных запчастей
Ежедневно команда Педант обслуживает огромное количество владельцев мобильной техники. Кроме Екатеринбурга в федеральную сеть Педант входят представительства более девяноста российских городов. Благодаря огромному опыту и высочайшей квалификации мастеров екатеринбургского сервис-центра, любое повреждение или же поломка мобильника Самсунг будет оперативно устранена. При этом здесь используются только оригинальные запчасти, которые закупаются у европейских поставщиков. При этом ремонт выполняется с трехмесячной гарантией. С прайс-листом можно ознакомиться прямо на веб-ресурсе сервисной сети Педант.
Екатеринбургский сервис-центр оснащен сертифицированным оборудованием, позволяющим ремонтировать любые модификации мобильной техники южнокорейского бренда. Уровень сложности ремонта зависит от степени поломок. В зависимости от этого и рассчитывается время ремонта. Установить причину отказа поможет детальная диагностика устройства, проводимая на передовом оборудовании. Педант предлагает владельцам такой мобильной техники услуги по замене аккумуляторов, задних крышек, камер, толкателей кнопок включения, а также шлейфов кнопок громкости. Также здесь возможна замена и других комплектующих.
Официальный статус по ремонту техники Samsung является гарантом произведенных здесь ремонтных работ. Кроме этого, подобный статус обязывает сервис-центр пользоваться только высококачественными, оригинальными запчастями, которые позволяют добиться непревзойденных результатов. В случае установки дешевых, низкокачественных деталей владельцы гаджетов данного бренда рискуют повредить их. Кроме этого они понесут и огромные финансовые потери, повторно приобретая нужные детали. Поэтому лучше воспользоваться качественным сервисом Педант, установить оригинальные запчасти и обеспечить надежную и долговечную работу устройства. Для экономии времени клиентов компания разработала специальную программу предварительной записи на визит к мастеру. Благодаря ей, любой желающий сумеет назначить такой визит в удобное для себя время и не простаивать часами в очередях, которые выстраиваются в других мастерских.
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