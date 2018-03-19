Как правильно стирать кепку? Совет эксперта

С каждым годом в мире все больше людей, которые используют в своем ежедневном луке головной убор. Такие предметы гардероба могут быть абсолютно разными, например, это может быть шляпа, обычная вязанная шапка, профессиональные предметы гардероба типа легкого головного убора, который состоит исключительно из козырька.

Так или иначе, но мы вынуждены констатировать, что наиболее популярным предметом современного гардероба является кепка. Кепка – самый продаваемый головной убор. Кепка уникальна по своим техническим характеристикам, она проста и комфорта в эксплуатации. Поэтому, если хотите, чтобы головной убор позволял Вам получать удовольствие и легкость в носке – рекомендуем сделать правильный выбор в пользу современной кепки.

Но использование кепок – это только половина дела. Еще важнее знать о том, как правильно ухаживать за своим головным убором, чтобы он прослужил Вам максимально долго. Об этом мы и будем говорить в нашем коротком обзоре. Вы узнаете о том, что и как нужно делать, чтобы постирать Ваш головной убор максимально правильно и безопасно. Как провести уход за головным убором так, чтобы это не вызывало у Вас негативных последствий? Об этом мы и будем говорить в нашем коротком, но достаточно интересном и полезном обзоре.

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Первым делом нужно определиться с чистящим средством. Выбирая чистящее средство, помните, что если в нем будет хлор, то риск снижения интенсивности цветов будет огромным. А мы ведь хотели бы, чтобы кепка выглядела также как и до стирки. Также важно помнить и о том, что головной убор будет выглядеть красиво, если Вы будете правильно просушивать его. По важности, просушка – не менее необходима чем сама стирка. Просушивать кепку после стирки нельзя на батарее. Если она будет под прямым источником тепла, то это негативно скажется на форме головного убора – кепка попросту стянется.

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