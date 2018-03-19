Особенности подключения частотного преобразователя

Частотные преобразователи активно внедряют на производстве для повышения эффективности эксплуатации электродвигателей. Эти приборы помогают экономить на электроэнергии, увеличивают срок эксплуатации оборудования, позволяют добиться точности управления и плавности работы агрегатов. В этой статье мы рассмотрим ряд особенностей и тонкостей, возникающих при внедрении данных агрегатов на производстве.

Специфика подключения частотных преобразователей

Преимуществом современных частотников является возможность их подключения к действующему производству. Совсем не обязательно проводить глубокое переоборудование, достаточно в существующую сборку подключить частотные преобразователи. При этом специалисты vesper.ru рекомендуют обратить внимание на следующие нюансы:

Планируя купить частотный преобразователь нужно подбирать его не только по мощности, но и по способу управления. Если требуется высокоточное управление моментом (например, при частых пусках-остановках или меняющейся «крановой» нагрузке) лучше отдать предпочтение векторному управлению. Если же планируется оборудовать насосные или вентиляционные установки, будет достаточно и скалярного прибора.

Если на производстве используются многочисленные двигатели, для которых важна синхронизация (к примеру, рольганговые конвейеры), следует учитывать возможность подключения нескольких двигателей к одному частотнику. В результате достигается полная синхронизация вращательного момента.

Если необходимо одинаково запрограммировать многочисленные частотники, стоит помнить о функции копирования настроек: приборы позволяют эффективно переносить параметры с одного прибора на другой, при этом минимизируя время на выполнение рутинной работы.

Следует помнить, что большинство современных моделей снабжены портами коммуникации с ПК, в том числе даже при помощи стандартных разъемов Ethernet. Это позволяет построить эффективную систему автоматизации и алгоритмизации производственного процесса.

Стоит ли тратиться на внедрение частотников?

Практика показывает, что преобразователи частоты окупают себя в среднем за 3 – 5 лет, и это только экономия электроэнергии, не говоря уже о снижении расходов на износе оборудования. Потому на любом производстве, где широко внедрены электродвигатели, всегда есть экономический и технический смысл внедрить частотные преобразователи.