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Особенности подключения частотного преобразователя
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Бизнес — 19 Марта 2018, 16:41
Частотные преобразователи активно внедряют на производстве для повышения эффективности эксплуатации электродвигателей. Эти приборы помогают экономить на электроэнергии, увеличивают срок эксплуатации оборудования, позволяют добиться точности управления и плавности работы агрегатов. В этой статье мы рассмотрим ряд особенностей и тонкостей, возникающих при внедрении данных агрегатов на производстве.
Специфика подключения частотных преобразователей
Преимуществом современных частотников является возможность их подключения к действующему производству. Совсем не обязательно проводить глубокое переоборудование, достаточно в существующую сборку подключить частотные преобразователи. При этом специалисты vesper.ru рекомендуют обратить внимание на следующие нюансы:
Стоит ли тратиться на внедрение частотников?
Практика показывает, что преобразователи частоты окупают себя в среднем за 3 – 5 лет, и это только экономия электроэнергии, не говоря уже о снижении расходов на износе оборудования. Потому на любом производстве, где широко внедрены электродвигатели, всегда есть экономический и технический смысл внедрить частотные преобразователи.
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