Что такое антикварное издание книги?

Понятие антикварности книги базируется не только на том, что предмет был давно изготовлен. Значение имеет также историческая связь, внешний вид и даже имена предыдущих владельцев. Для точного определения подлинности и стоимости важны критерии, по которым книгу относят к разряду антиквариата:

Историческая канва. Книги, тесно связанные с историческими событиями и личностями, которые отражают религиозный, государственный и гражданский аспекты. В них ученые находят доказательства или опровержения известных моментов истории, личных связей и информацию для белых пятен биографий.

Редкость. Один из самых важных критериев – это частота появления литературного экземпляра на антикварном рынке. Самые редкие книги – самые дорогие. Реже всего встречаются литературные экспонаты с уникальными отличиями (личными пометками, автографами известных людей). А также литературные образцы в единичном экземпляре (оригиналы песен, стихов, наброски прозы, записи личного характера и прочее).

Популярность. К особенным признакам библиофилы также относят востребованность темы. Если это научно-популярная литература с узким направлением, которое не получило отклика среди читателей XXI века, то ее цена будет небольшой. Если это документ или литературное произведение, интерес к которому велик, то и цена будет пропорционально высока.

Датирование книжных экспонатов

Коллекционирование книг – явление не новое. Уже в XVIII столетии богатые люди стремились приобрести первопечатные издания и рукописные тексты. Библиофилы XIX века называли антикварной печатную литературу, датированную началом XVIII века. В первой четверти XX века антикварными признавали тексты, напечатанные до 1820 года. На данный момент понятие книжного антиквариата трактуется Указом Президента РФ от 30 мая 1994 года №1108. Согласно ему антикварными является печатная продукция, изданная до середины XX века.

Существует мнение, что любые книги с датой до 1917 года являются раритетными и дорогостоящими. Это заблуждение. Особо ценными считаются книги, напечатанные до 1800 года за рубежом, до 1850 – в России. К дате выпуска нужно добавить сопутствующие факторы. Например, бесценными являются книги, которые массово уничтожались из-за содержания, или печатались в период войны 1941-1945 годов, революции 1905 или 1917 года.

Чем отличаются старинные книги от букинистической литературы?

В книжном антиквариате действуют четкие характеристики, которые отличают старые книги от старинных. Старинные – это литературные издания, отличавшиеся:

временем изготовления,

повторным обращением,

созданием в исторический момент,

приобретением при особых обстоятельствах.

Противоположный вид составляет литература букинистическая, иначе старая. Это бумажные издания недавнего прошлого, рассчитанные на массового читателя; удешевленные, из нераспроданного тиража. В их число входит беллетристика, популярно-познавательные журналы, разрозненные тома, подержанные учебники. Цена букинистических экземпляров ниже новых изданий. Конечно, если это школьный учебник Юрия Гагарина с его подтвержденными пометками на страницах, то книга перемещается в категорию редких и ценных.

Категории антикварной печатной продукции

В печатной продукции много вариантов – от тоненьких листовок до фолиантов с драгоценными обложками. Ценители литературных произведений интересуются не только книгами. Особый круг составляют напечатанные открытки, уникальные технические инструкции, тексты из личной переписки. Поэтому каталог антикварных книг обыкновенно содержит как периодическую, так и непериодическую литературу.

Периодические издания – это:

художественные книги,

научная литература,

собрания сочинений,

альманахи,

сборники различного содержания,

журналы,

энциклопедии.

К непериодической литературе относят карты и атласы, документацию государственного значения, а также письма личного содержания.

Цена книжного антиквариата

Как известно, антикварные книги – это бумажное золото. Оно никогда не падает в цене. Ценность экземпляра могут определить только опытные профессионалы. Стоимость складывается из нескольких характеристик. К факторам, положительно влияющим на стоимость, относят:

состояние книги, близкое к нетронутому;

наличие гравюр, иллюстраций;

популярность темы;

малый тираж;

полный комплект (для многотомных изданий);

Цена возрастает, если книга сохранилась в издательском переплете. Уникальности добавляет наличие экслибриса (печать частных библиотек известных людей). Также популярны книги малого тиража, прижизненные издания. Отрицательно влияют на стоимость ветхий вид, выпадающие страницы, лисьи пятна, новый переплет.

Приобрести антикварную книгу сегодня можно через интернет. Современные онлайн-магазины, такие как Руссбукс, предлагают десятки изданий для библиофилов. Не выходя из дома, можно стать владельцем книги малого тиража или юбилейного издания. Продать, купить антикварные книги можно через комиссионную систему или публичный аукцион.