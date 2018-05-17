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ЖК «Южный Бульвар» - современные квартиры для современных людей
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Бизнес — 17 Мая 2018, 10:26
Квартиры от застройщика все больше привлекают современного потребителя, вступая в неравный бой с недвижимостью на вторичном рынке. Новые дома, возводимые в Тольятти, отличаются безопасностью и высоким уровнем комфорта, рациональная планировка в квартирах позволяет жильцам использовать каждый метр свободного пространства, и при этом не испытывать неудобств. Достойным примером качественного жилья сегодня является жилой комплекс «Южный Бульвар» от компании «Унистрой».
Компания-застройщик уже более двадцати лет создает и реализует уникальные проекты жилой недвижимости, ориентируясь на европейские стандарты качества и потребности отечественного покупателя. «Унистрой» постоянно развивается, предлагая жителям и гостям города Тольятти выгодные условия на покупку жилья.
«Южный Бульвар» - жилой комплекс для тех, кто ценит комфорт и уют
Выбирая квартиры от застройщика, каждый человек обращает внимание на многие критерии. Это и качество постройки, и планировка квартиры, и благоустройство придомовой территории, и расположение недвижимости, и многое другое. ЖК «Южный Бульвар» сочетает в себе оптимальные параметры выбора, а значит, что ни один клиент не пожалеет о покупке, и будет доволен квартирой и уровнем жизни в ней.
Основными преимуществами жилого комплекса можно выделить:
· Кирпичные дома.
· Инженерные и коммуникационные системы отвечают европейским нормам.
· Высокий уровень энергосбережения.
· Улучшенная планировка квартир, способствующая рациональному использованию всей площади.
· Благоустройство придомовой территории и подъездов в домах жилого комплекса повышает уровень комфортности.
· На территории «Южного Бульвара» созданы условия для отдыха и спорта.
· Развитая инфраструктура ЖК.
· Паркинг и велопарковки.
· Наличие колясочной комнаты в каждом подъезде оценят семьи с детьми.
Это далеко не весь перечень достоинств и уникальных решений, реализованных в жилом комплексе. Демократичная стоимость квартиры от застройщика позволит всем желающим стать владельцами современного комфортабельного жилья. Доступна покупка недвижимости в кредит и рассрочку, а также предлагается обмен старой квартиры на новую, с доплатой разницы в цене на выгодных условиях.
Подробнее о жилом комплексе «Южный Бульвар» и условиях покупки квартир в нем можно узнать в отделе продаже, посетив офис или позвонив по телефону.
Квартиры от застройщика в Тольятти http://tlt-dom.com
Проектные декларации на сайте: http://tlt-dom.com/about/dokumenti/
Застройщик ЖК «ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР» ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН».
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