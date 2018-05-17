Предложение от компании Унистрой





Стать счастливыми обладателями комфортабельного жилья, которое обеспечит хозяевам уютную жизнь в благоустроенных комплексах поможет компания Унистрой. Воспользовавшись услугами застройщика, вы не будете переплачивать посредникам и сможете на доступных условиях подобрать подходящее жилье. Компания за многолетний период работы реализовала большое количество проектов, которые пользуются неизменным спросом на рынке недвижимости. Здесь трудятся профессионалы своего дела, которые помогут решить все вопросы, связанные с приобретением жилья.

Главное правило – вести процесс от планирования объекта до реализации. Можно стать членом ЖНК «Жилищные возможности» и внести 50% от стоимости квартиры. Остальную часть стоимости квартиры можно оплачивать в рассрочку без процентов.

Компания осуществляет надежный контроль на каждом этапе:

· выбор качественных материалов;

· выполнение внутренних и внешних работ;

· разработка плана;

· выбор места под застройку;

· приобретение жилья;

· бронирование мест в строящихся объектах;

· оформление ипотеки, рассрочки в ЖНК «Жилищные возможности» ;

· использование материнского капитала для осуществления начального взноса;

· реализация программы Trade in (возможность обменять старой квартиры на новую в комфортабельных районах);

Открытие нового комплекса

Застройщик предлагает приобрести жилье в новом комплексе «Венский лес», который расположен в прекрасном районе «Зеленая роща», недалеко от ВДНХ. Лесной массив, который окружает комплекс, позволит будущим хозяевам наслаждаться чистым воздухом и красивой природой, совершать семейные прогулки в лес и получать заряд положительной энергии.

«Венский лес» состоит из трех кирпичных домов, расположенных рядом. Достоинства комплекса не поддаются сомнениям:

· надежность застройщика;

· высокое качество;

· удобное месторасположение;

· красивая природа и шикарные окрестности;

· обеспечение жильцам безопасности благодаря ограждению территории и оснащению ее видеокамерами;

· наличие детского сада, а также игровых площадок на территории;

· продуманы любые мелочи, которые обеспечат комфорт: места для хранения велосипедов и колясок, удобный заезд для детских колясок, оборудованный для отдыха двор.

· удобный паркинг для, который обеспечит владельцам надежную сохранность автомобиля.

Приобретая жилье в комплексе «Венский лес», вы имеете возможность стать обладателями шикарных квартир недалеко от центра и в окружении прекрасного лесного массива одновременно. Можете быть уверены в надежности компании и качестве выполненных работ.

Официальный сайт ЖК «Венский лес» http://venales.ru/

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены на официальном сайте http://unistroyregion.ru Копии проектных деклараций можно получить в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 104.