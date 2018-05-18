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Санкт-Петербург: уборка магазинов

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Бизнес — 18 Мая 2018, 09:50

Прибыльность любого магазина предопределяется не только качественным рекламированием товаров, но еще чистотой и опрятностью занимаемых ими торговых площадей. Ведь современный потребитель уделяет особое внимание каждой мелочи, особенно чистому виду витрин или же прилавков. Поэтому они должны отличаться идеальным блеском. Магазины, занимающие большие площади, предпочитают отказаться от услуг штатных уборщиц, содержание которых обходится достаточно дорого. Их владельцы предпочитают оформлять договоры с компаниями, предлагающими профессиональный клининг. Технологи подобных компаний составляют карты уборки, а высококвалифицированные менеджеры занимаются контролем своего персонала, подбирая и поставляя безвредные моющие средства, отдельно следя за уборочными агрегатами.

Деликат Клининг является профессиональной клининговой компанией, предлагающей свои сервисы по всему Санкт-Петербургу. Здесь желающие смогут заказать любые виды уборки, в том числе послеремонтную, влажную или же генеральную. Особое внимание компания уделяет коммерческим площадям, предлагая их владельцам или же арендаторам идеальную чистоту. Кроме них высококвалифицированные специалисты компании выполнят качественную уборку недвижимости петербуржцев, а также жителей Ленинградской области. Клининговые сервисы компания предлагает около пяти лет. Пройденные годы были использованы для интенсивного развития в сфере качества сервиса, а также уровня предоставляемых услуг.

Команда Деликат Клининг использует передовые технологии, оборудования и инновационные моющие средства, позволяющие достигать идеальной чистоты в любом помещении. Особо востребованной сегодня является delicate-clean.ru/uborka-magazinov уборка магазинов, которую заказывают владельцы подобных объектов именно в Деликат Клининг. Профильные специалисты компании выполняют химчистку мебели или же ковровых покрытий. Кроме этого здесь можно заказать мытье фасадов. Компания имеет штат администраторов, водителей и старших бригад. В случае повторного обращения заказчика компания старается отправить на объект бригаду, которая работала в предыдущий раз. Кроме этого персонал Деликат Клининг постоянно проходит курсы обучения, повышая при этом квалификацию.

Особо следует отметить, что каждый из сотрудников владеет технологией, которая была разработана непосредственно в компании. Они способны обработать более ста шестидесяти разновидностей поверхностей в процессе клининга. Детальное знание технологий химчистки ковровых покрытий или же мебельных изделий помогает им добиваться непревзойденных результатов. У каждого объекта в процессе уборки имеются свои особенности. Это касается и магазинов. Прибираться в торговых залах необходимо регулярно, чтобы устранить грязь, заносимую посетителями на обуви.

Согласно действующим стандартам, комплексную очистку магазинов необходимо производить ежедневно. Она может быть выполнена как перед открытием, также и после закрытия. А в остальное время достаточно проведение поддерживающей уборки. В подобный сервис входит влажная уборку напольных, настенных или же лестничных поверхностей, очистка прилавков и перил специальными дезинфицирующими средствами. Элементы интерьера должны быть очищены от пыли. Мыло или же полотенца в уборных должны быть заменены, а в санузлах необходимо выполнить отдельную уборку. Витрины протираются специальными средствами и доводятся до блеска. Отдельно заботятся специалисты компании об уборке подсобных и складских помещений.

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