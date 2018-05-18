Правила успешного ведения бизнеса

Ни для кого не секрет, что в бизнесе, как и в любом другом деле, есть свои тонкости, нюансы и методики, соблюдая которые человек всенепременно сможет добиться успеха.





Конкурентная среда

По мнению одного из самых авторитетных бизнесменов современности, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, успешный предприниматель не может развиваться без конкурентной среды. Любая стагнация опасна, особенно в наше время, когда технологии развиваются настолько стремительно, что однажды выбившись из колеи можно очень долго возвращаться на прежний уровень.

Именно поэтому компьютер у бизнесмена настроен таким образом, чтобы выдавать не только актуальную информацию, но и циклически показывать сайты своих конкурентов.

Подробнее о том, как стать миллионером и разбогатеть, вы сможете прочитать здесь.

Отсутствие случайностей

Также стоит взять во внимание, что в бизнесе нет и не может быть никакого элемента случайности как в лотерее, когда человек одним махом вытягивает лотерейный билет и становится богатым на всю оставшуюся жизнь. Предпринимательская деятельность – это каждодневный, кропотливый труд и работа над собой.

Командная работа

Очень важна в бизнесе также система сдержек и противовесов. Это граничит с умением собрать серьёзную команду специалистов для воплощения в жизнь серьёзной идеи. Каждый член этой команды мечты может и должен сглаживать отрицательные стороны другого. Командная работа является также одним из важных ключей успеха.

Призвание

Немаловажную роль играет и само призвание быть предпринимателем – «предпринимательская жилка», как говорят в народе. Существует строгое убеждение, что талант заниматься бизнесом даётся при рождении, как, например, талант рисовать картины или сочинять музыкальные произведения. По крайней мере, предпринимательство является примерно такой же специфической деятельностью и со стороны очень походит на искусство.

Умение рисковать

Кроме того, нужно уметь рисковать. Говорят, что самым большим риском является никогда не рисковать. Если все «за» и «против» взвешены, проведён глубокий анализ предстоящего решения, то однозначный ответ напрашивается сам собой - конечно же рисковать!

Умение учиться на ошибках

Ещё одно правило, тесно граничащее с риском, - это умение находить хорошее в плохом, умение разглядеть в одной невозможности другую возможность. Нужно забывать как поражения, так и победы, потому что любые эмоции, и даже позитивные, мешают сконцентрироваться не текущих задачах в режиме реального времени.

Не стоит жить по чётко сложенным стереотипам: нужно стараться, пробовать новое, пытаться ввязываться даже в то, что кажется невыполнимым. И главное – не бояться ошибок! Если бизнесмен не допускал ошибок, то, скорее всего, он и не является бизнесменом.