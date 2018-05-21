Сертификационные услуги сейчас наиболее востребованы среди представителей различного бизнеса. Обращаясь в Мнити-Сертификат, предприниматели смогут воспользоваться высококачественными услугами ведущего отечественного органа, который около двух десятилетий выполняет сертификацию продукции. Высококвалифицированные специалисты компании прекрасно знают какие стандарты используются для определения безопасности или же качества товаров. Каждый заказчик данного центра декларирования может рассчитывать на точность тестов, а также многогранность испытательных процессов. А выданная центром документация отличается абсолютной прозрачностью.

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Мнити-Сертифика, получить необходимую сертификационную документацию можно очень оперативно. Выдача деклараций или же сертификационной документации осуществляется в онлайн-режиме. Многолетний опыт проведения испытаний помогает специалистам центра составлять и выдавать необходимую документацию. Именно она является подтверждением соответствие товаров со нормами. Кроме этого подобная документация является гарантом соответствии продукции с международными и отечественными стандартами.

Частным и корпоративным заказчикам центр предлагает составление отказных писем, а также правильно оформленные разрешения, которые необходимы для любых видов ТС. Кроме этого центр занимается выдачей деклараций/сертификатов на оборудование/технику, которая используется для разного назначения. В центре все перечисленные сервисы выполняются высококвалифицированными специалистами. Мнити-Сертифика предлагает заинтересованным предпринимателям и пожарные сертификаты. Команда сертификационного центра отличается комплексным подходом к обслуживанию. При этом оформление документации происходит с учетом всех национальных или же международных стандартов.

Наличие собственного оборудования позволяет профессионалам Мнити-Сертифика выполнять перечисленные услуги с максимальной оперативностью. Заказчики получают требуемую сертификационную документацию очень быстро. Кроме этого в центре можно заказать консультационную поддержку. Специалисты проконсультируют любого заказчика о необходимых испытаниях, которые придется провести для получения нужных сертификатов. Особо следует отметить низкие тарифы на предоставляемые центром сервисы. Поэтому каждый заказчик Мнити-Сертифика может рассчитывать на особую выгоду и качественное обслуживание.