Микрозайм безработным от Mycredit

В Украине много украинцев продолжают работать неофициально. И хотя доход официально безработного может быть в несколько раз больше, чем у трудоустроенного по КЗоТу, получить кредит в банке этой категории граждан – практически невозможно. А вот онлайн-кредит доступен каждому. Микрокредитование постепенно вытесняет банковское, потому что онлайн микрозайм на карту – это быстро, выгодно и удобно. В отличие от любого другого кредитующего сервиса, онлайн-организации обеспечивают лояльное отношение к клиентам и доступность быстрых займов. Независимо от социального статуса клиента, того, где он работает и сколько зарабатывает, оформить займ онлайн от Майкредит может практически каждый.

Может возникнуть вопрос: «Почему банки отказывают безработным, а онлайн-организации – нет?». Есть несколько причин:

Риски. Главное отличие миникредита от обычного банковского в том, что первый выдается на небольшую сумму и на короткий срок. Рассчитан он на быструю финансовую помощь и ориентирован на клиента не у которого денег нет в принципе, а которого не оказалось в нужный момент определенной суммы. Произойти это может по разным причинам: задержали зарплату, не оплатили больничный, срочно пришлось ремонтировать автомобиль. Т.е. быстрый кредит рассчитан на возврат через несколько дней или максимум месяц, поэтому риски невозврата небольшие. В то время как банковский договор на те же 5000-10000 грн может заключаться на несколько месяцев или лет, при этом никаких гарантий, что за это время клиент не потеряет доход, не поменяет место работы – нет.

Доход у безработных может быть выше, чем у официально работающих. Не смотря на большие штрафы работодателей, которые платят своим сотрудникам зарплату в конверте и не оформляют по КзОТу, по факту эти работники могут иметь доход намного выше, чем у тех, кто получает официальный доход. Однако он юридически никакими документами не подтверждается – нет ни справок о доходах, ни справки с места работы, ни отчетности в службе занятности. Объяснять банку на словах, что у вас есть заработок без документов – бессмысленно. Потому что банк составляет отчет о выданных средствах для НБУ и не может «позволить» себе выдать деньги непроверенным клиентам. В то время как получить микрозайм безработному возможно в Интернете, просто заполнив анкету.

Преимущества кредита онлайн для тех, кто не имеет официального дохода

В Украине работает более 600 МФО (микрокредитных финансовых организаций), которые активно борятся за клиентов, обеспечивая качество сервиса на высоком уровне. Майкредит входит в ТОП-10 лидеров МФО на рынке и предлагает действительно выгодные условие и лояльные возможности оформления сделки.

Вот основные преимущества взять микрозайм безработным по паспорту в Майкредит:

Сервис кредитует в режиме 24/7;

Беспроцентный займ новым клиентам;

Без документов (нужен только паспорт гражданина Украины и код);

Кредитная история не влияет на одобрение заявки;

Без посещения отделений;

Без звонков родственникам;

В случае финансовых проблем можно продлить срок договора и перенести оплату;

Сумма долга всегда доступна в личном кабинете;

Для экономии можно использовать промокоды на скидки.

Новый клиент заполняет анкету, в которой указывает данные о работе или просто заработке. Конечно, официально работающий или клиент, который получает достаточную сумму, имеет больше шансов оформить кредит, но такие данные скорее носят формальный характер.

Как одолжить у Майкредит?

Микрозайм для безработных в Майкредит можно получить в 3 простых этапа (для новых клиентов):

Зайти на сайт и указать сумму, срок;

Перейти к заполнению анкеты, пройти регистрацию;

«Подвязать» банковскую карту.

Зарегестрированные же клиенты получают кредит просто подав заявку в личном кабинете (повторно заполнять анкету уже не нужно). Микрозайм онлайн безработным в Украине реально получить только в онлайн-организациях. Сервис Майкредит не потребует никаких справок и документов и позволит за 15 минут получить до 10000 грн на карту в любое время суток и без лишних вопросов.