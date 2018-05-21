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Микрозайм безработным от Mycredit
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Бизнес — 21 Мая 2018, 09:31
В Украине много украинцев продолжают работать неофициально. И хотя доход официально безработного может быть в несколько раз больше, чем у трудоустроенного по КЗоТу, получить кредит в банке этой категории граждан – практически невозможно. А вот онлайн-кредит доступен каждому. Микрокредитование постепенно вытесняет банковское, потому что онлайн микрозайм на карту – это быстро, выгодно и удобно. В отличие от любого другого кредитующего сервиса, онлайн-организации обеспечивают лояльное отношение к клиентам и доступность быстрых займов. Независимо от социального статуса клиента, того, где он работает и сколько зарабатывает, оформить займ онлайн от Майкредит может практически каждый.
Может возникнуть вопрос: «Почему банки отказывают безработным, а онлайн-организации – нет?». Есть несколько причин:
Преимущества кредита онлайн для тех, кто не имеет официального дохода
В Украине работает более 600 МФО (микрокредитных финансовых организаций), которые активно борятся за клиентов, обеспечивая качество сервиса на высоком уровне. Майкредит входит в ТОП-10 лидеров МФО на рынке и предлагает действительно выгодные условие и лояльные возможности оформления сделки.
Вот основные преимущества взять микрозайм безработным по паспорту в Майкредит:
Новый клиент заполняет анкету, в которой указывает данные о работе или просто заработке. Конечно, официально работающий или клиент, который получает достаточную сумму, имеет больше шансов оформить кредит, но такие данные скорее носят формальный характер.
Как одолжить у Майкредит?
Микрозайм для безработных в Майкредит можно получить в 3 простых этапа (для новых клиентов):
Зарегестрированные же клиенты получают кредит просто подав заявку в личном кабинете (повторно заполнять анкету уже не нужно). Микрозайм онлайн безработным в Украине реально получить только в онлайн-организациях. Сервис Майкредит не потребует никаких справок и документов и позволит за 15 минут получить до 10000 грн на карту в любое время суток и без лишних вопросов.
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