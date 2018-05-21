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Новый проект издательства "Просвещение" - школы цифрового формата
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Бизнес — 21 Мая 2018, 15:54
На XIX международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества,состоявшейся в НИУ "Высшая школа экономики", президент АО "Издательство "Просвещение" Владимир Узун анонсировал новый проект цифровой модернизации школ - "Школы цифрового формата". Идея программы заключается в адаптации образовательных программ под изменившийся высокотехнологичный мир. Сейчас проект находится на стадии разработки и поиска финансирования. "Однако уже готовы финансовые модели и дорожные карты для этих проектов", - поделился Владимир Узун.
Издательство "Просвещение" стало организатором и лидером проекта "Школа цифрового формата" как крупнейший образовательный интегратор, уделяющий значительное внимание развитию системы образования в России. Используя новейшие методические рекомендации и мировые исследования образовательного процесса, "Просвещение" разрабатывает новую схему обучения. Она заключается в том, что предоставляемые образовательные материалы должны максимально дополнять друг друга, формируя базовую ориентацию ученика на профессию. Например, программа для ребенка, который хочет стать врачом, ориентирована не на подачу общего курса химии, биологии и анатомии, а на комплексный и углубленный подход к медицине как таковой.
Профессор кафедры экономики и управления в сфере услуг СПбГЭУ, начальник управления проектирования и реализации образовательных программ Университета ИТМО Ольга Коротеева объяснила, что цифровая модернизация школ необходима: "Если мы посмотрим на атлас профессий будущего, то увидим, что большинство из них будут связаны с работой в цифровой среде. Даже те профессии, которые на сегодняшний день являются традиционными, переживут в ближайшей перспективе, в течение 5 - 10 лет, определенную трансформацию, связанную с использованием цифровых технологий в повседневной профессиональной деятельности. Поэтому для того, чтобы подготовить сегодняшних учеников к работе и жизни в условиях цифровой экономики, навыки работы с информацией, обработки данных и т.д. необходимо формировать начиная со школьной скамьи".
Издательство "Просвещение" представило инструменты для достижения максимальной эффективности новых программ, включающие специализированное образовательное оборудование; учебно-методический комплекс (УМК), в частности, бумажные и цифровые продукты, подготовленные с учетом использования конкретного оборудования; программы повышения квалификации учителей под исследовательскую работу с этим оборудованием. А также курирование - методическое и информационное сопровождение проекта конечными потребителями кадров (высшими и средне-специальными учебными заведениями, кадровыми организациями).
Алексей Половинкин, директор онлайн-школы "Фоксфорд", участвующей в работе экспертного совета по разработке "Школы цифрового формата", поделился информацией о ходе развития проекта: "В сентябре 2018 мы представим бесплатные инструменты для 220 000 учителей 5-11 классов по всем основным предметам школьной программы. Это будет обучающая система с онлайн-тренажерами, наглядной статистикой обучения и интерактивными сценариями уроков. Этой системой сможет пользоваться любой учитель России".
Специалисты из издательства "Просвещение" работают над тем, чтобы взять все самое лучшее из проектов "цифровых школ" во всем мире и максимально оптимизировать их под возможности нашей страны. По их мнению, школы цифрового формата должны располагаться в каждом регионе и быть доступными для всех слоев населения. Создание равных образовательных возможностей для российских детей станет мощным толчком для развития экономики страны. "На просторах нашей необъятной страны достаточно много школ находится на удалении от передовых научных и образовательных центров. Создание общего цифрового пространства позволит обеспечить равный доступ к лучшим образовательным ресурсам, курсам и сформировать единую образовательную среду", - объяснила Ольга Коротеева.
Согласно плану издательства "Просвещение", школы цифрового формата станут своеобразным "мостом" между системами обязательного и дополнительного образований. Обучение детей в учебных заведениях нового поколения будет проходить по совершенно иной схеме - оно направлено не на демонстрацию ученикам достижений науки и техники, а на их практическое применение в образовательном и исследовательском процессе. Таким образом, дети будут получать образование и навыки, востребованные как для вузов и учебных заведений среднего профессионального образования, так и для последующей работы.
К идее создания такого сложного и многоступенчатого проекта привели наблюдения за рынком труда, на котором уже сейчас заметны серьезные проблемы. Так, из-за длительной подготовки кадров с отрывом от реальной потребности рынка работодателям часто приходится самим заниматься переподготовкой. Сам факт наличия корпоративных университетов, образовательных курсов и тренингов говорит о существовании потребности в конкретных навыках, которую не может удовлетворить текущая система образования. По мнению Владимира Узуна, больше всего в таких школах нуждаются учащиеся старших классов, которые как раз находятся на пути выбора карьеры.
В старших классах школ Великобритании привязка к будущим профессиям - обязательный фактор. В каждом учебном заведении присутствует особый "отдел карьер". Он помогает каждому ученику в формировании учебного плана именно под ту профессию, которую он выбрал. Всего можно взять до пяти углубленных предметов. Итоговые оценки за экзамены по этим дисциплинам влияют на поступление в вуз.
Отдельное внимание использованию высоких технологий уделяется в школах Израиля. Так, почти в каждом учебном заведении есть несколько разновидностей качественно оснащенных лабораторий, в которых ученики могут ставить опыты и изобретать. Для старшеклассников даже устраиваются государственные конкурсы, на которых они могут проявить свои таланты.
О том, как будет выглядеть индивидуальное образование по программе "Школы цифрового формата" рассказал Алексей Половинкин: "Вместо одного учителя, который сейчас работает одновременно с целым классом и ориентируется на средний уровень знаний, будет 30 персональных обучающих систем и учитель-тьютор. Каждый ребенок сможет осваивать школьную программу в своем темпе, работать с образовательной платформой индивидуально независимо от других. Весь мир давно говорит и понимает необходимость индивидуализации обучающего процесса - пора делать конкретные шаги".
Остается открытым вопрос - как быстро российские школьники смогут перейти на индивидуальные планы обучения. Но можно точно сказать, что в случае успешной реализации "Школы цифрового формата" по проекту издательства "Просвещение", это время наступит уже в самом ближайшем будущем.
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