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Как построить дом самостоятельно

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Бизнес — 22 Мая 2018, 09:58

Строительство частного дома или загородного коттеджа довольно затратное и длительное мероприятие. Многие обращаются за помощью к специальным компаниям или нанимают бригаду рабочих. Но, к сожалению, не всем по карману их услуги. На самом деле, имея навыки и определенные знания, дом можно построить и самостоятельно.

В первую очередь, надо определиться с техникой строительства: составить проект объекта, рассчитать возможные затраты, закупить стройматериалы и можно приступать. Важно понимать, что дом из кирпича, бетона и камня обойдется гораздо дороже, чем с другого сырья. Кроме того, стоит думать наперед – о том, как обслуживать жилище после стройки, и как его отапливать.

В стройке своими руками есть главный плюс – это экономия средств. Но скорее всего, что времени у вас уйдет больше, чем у специалистов. Будьте готовы к любым сложностям и к решению всех без исключений проблемных ситуаций. Ведь решив строить дом самостоятельно, вы берете на себя всё без исключений!

Если даже у вас нет особых знаний и навыков в строительстве, то это не беда. На сегодняшний день существует много полезной информации, которая доступная каждому. Например, в Интернете можно смотреть видео-уроки по созданию проекта дома, как возвести фундамент, каким образом установить крышу и многое другое. Кроме того, есть еще множество книг, которые подробно описывают все процессы в строительстве. Одной из таких является книга С. Домогацкого «Экономия на строительстве. База знаний».

Как видим, построить дом самостоятельно не такая уж и большая проблема. Главное выдержка, терпение, знания и наличие финансовых средств. Но строительство – это не только стройка дома и его отделка. Надо понимать, что в готовом объекте надо еще провести ряд специфических работ как, например, установка сантехники или подключение электричества. Если укладку пола в доме можно научится делать благодаря полученной информации с книг, журналов или Интернета, то вот заняться электрикой может, к сожалению, только специалист.

Но не стоит заранее разочаровываться. Например, на сайте glavorgstroy.ru можно легко и быстро найти исполнителя на нужную для вас работу. Там размещены проверенные компании и бригады мастеров, которые предоставляют строительные услуги любой сложности. На сайте можно заказать такие работы:

·         монтажные

·         ландшафтные;

·         инженерные;

·         кровельные;

·         фасадные;

·         теплоизоляционные;

·         строительство печей, каминов;

·         услуги электрика;

·         работы по сантехнике,

и многие другие. Кроме того, на Главоргстрое можно найти того, кто поможет вам правильно выбрать стройматериалы, составить проект на строительный объект, предоставить транспортные услуги и т.д.



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