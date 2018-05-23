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Постельное белье

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Бизнес — 23 Мая 2018, 15:29

Обязательным элементом домашнего уюта всегда считалось качественное постельное белье. Однако комплекты белья отличаются своей эксклюзивностью, элитностью и материалами исполнения. Поэтому необходимо разбираться в некоторых особенностях, чтобы выбрать наиболее приятный, нежный и комфортный комплект. Прежде всего качество белья предопределяют материалы пошива. Наиболее востребованными сейчас считаются комплекты из фланели, хлопка или же бязи, которые считаются приятными материалами. Хотя существуют иные материалы, предназначенные для более требовательных домохозяек. 

Например, Ibed - элитное постельное белье может быть сшито из шелка. Такие изделия издревле считались наиболее дорогими. Отличаются подобные изделия красивыми переливами, эффектным отражением света, а также приятным на ощупь материалом. Особенностью шелка считается поддерживание оптимальной температуры вне зависимости от сезона. Поэтому в таком белье вы сумеете отдохнуть максимально комфортно. В процессе пошива шелковых комплектов используются нити с уникальным трехгранным сечением, которые имеют природное происхождение. 

Также элитными считаются комплекты выполненные из сатин-жаккарда. Это обыкновенный хлопок, обрабатываемый с использованием уникальной технологии. Благодаря жаккардовому плетению значительно улучшается износостойкость, практичность и плотность изделий. Кроме этого в подобном белье не происходит накопление статического электричества. Однако необходимо ухаживать за такими комплектами особо бережно, так как текстура ткани может быть легко нарушена. Не менее востребованными считаются комплекты, созданные с использованием египетского хлопка. Это наиболее дорогой и величественный материал, отличающийся прекрасной вентилируемостью и повышенной прочностью. Среди элитных изделий также можно назвать комплекты из бамбука, которые считаются дорогостоящими. Такое элитное белье отличается высокой износостойкостью и неприхотливостью. Кроме этого материал обладает антибактериальным эффектом, не впитывая при этом неприятные запахи. 

Если вас интересует caleffi - постельное белье марки Caleffi, легко найдете его в нашем онлайн-магазине элитного белья. Компания, выпускающая подобные комплекты, прославилась высококачественными хлопковыми изделиями, которые созданы итальянскими дизайнерами. Они постоянно усовершенствуют технологии по нанесению привлекательных рисунков. В онлайн-каталоге представлены различные размеры. Здесь же можно найти коллекции, выполненные из бязи. Однако хлопковые материалы являются более износоустойчивыми. Они отличаются также простотой при чистке, а также долговечностью. 

Caleffi IMPERIALE занимается выпуском постельного белья, которое выполнено с использованием стопроцентно природного хлопка. Никаких добавок или же химических элементов в комплектах данной марки нет. Хлопок никогда не растягивается, обладая при этом гипоаллергенными свойствами. Кроме этого каждый комплект данной марки украшен интересными рисунками с использованием растительной тематики. Поэтому они позволяют воссоздать интерьер спальни с восточными нотками. Необходимо также уделить внимание новой коллекции под названием GONZAGA, которая отличается своей особой яркостью. Выполнены подобные комплекты из перкаля с разными расцветками или же размерами.



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