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Кто же станет чемпионом Европы «Реал Мадрид» или «Ливерпуль»

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Бизнес — 24 Мая 2018, 00:07

Все с нетерпением ожидали начала этого чудесного футбольного праздника, когда пройдет Финал Лиги Чемпионов. В этом году в нем встретятся команды «Реал Мадрид» из Испании и «Ливерпуль» из Англии. Если «Королевский Клуб» участвует в еврокубках успешно каждый сезон, то для «Ливерпуля» это очень большое событие. Сезон регулярного Чемпионата уже закончился и в Примере и в АПЛ, поэтому клубы смогли сконцентрироваться на финальной стадии ЛЧ.

«Реал Мадрид» концовку сезона умудрился провалить, но изрядно порадовал болельщиков голами. В принципе клуб уже ни за что не боролся и быть может, просто радовал публику. Последние пять матчей «Реал» стабильно забивает не меньше двух мячей в ворота соперника, но в четырех столько же пропустил. «Ливерпуль» провел всего два матча, после полуфинальной стадии и один из них выиграл.

Лучший бомбардир Салах занял первую позицию в списках Английской Премьер Лиги и теперь сможет попробовать превзойти на поле лидера списка бомбардиров из Лиги Чемпионов – Роналду. Больше всех по пути до Финала, конечно же, потрудились игроки мадридского «Реала». Уже в 1/8 команду ждало серьезное испытание против французского Чемпиона «ПСЖ». Оба матча испанцам удалось выиграть, но после этого уже предстояло посоревноваться мастерством с Чемпионами Италии, а именно с «Ювентусом». Несмотря на попытку совершить камбэк итальянцы проиграли. В тот день ответного матча появилось множество спорных ситуаций, в особенности с назначенным в ворота туринцев пенальти, но все разрешилось. Полуфинал Лиги Чемпионов и снова команде Зидана предстояло сложнейшее испытание – постараться выиграть у Чемпиона Немецкой Бундеслиги. «Бавария» была повержена в двух тяжелейших матчах, а «Реал» оказался в Финале. Проиграй «Ливерпуль» в ¼ своему сопернику «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» смог бы встретиться с Чемпионами Англии, а по результатам можно было бы удивиться, каким интересным был путь испанского клуба, прямо по головам Чемпионов сильнейших Европейских Лиг.

Легальный букмекер дает возможность клиентам поставить на победу в Финале ЛЧ «Реал Мадрида» по коэффициенту 2.27, а на «Ливерпуль» уверенные могут сделать ставку за коэффициент 3.09. Небольшая разница, но все-же фаворитом матча считается клуб Зидана.

Встреча между командами «Реал Мадрид» - «Ливерпуль» пройдет 26 мая на стадионе Олимпийский в Киеве. С определением такого места для Финала ЛЧ уже прошло множество слухов, среди которых есть и доля правды. По утверждениям специалистов прослеживается тенденция сдачи билетов обратно в кассы, а связано это с нереально крупным увеличением местными стоимости аренды жилья. Не каждый может себе позволить слетать на такой курорт.



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