Электрические печи для саун и бань

Давно забыты времена, когда процесс прогревания бани был долгим, тяжелым и затратным. Современные технологии позволяют сегодня эту проблему успешно решать. Печи электрические для сауны и бани быстро вырабатывают пар, живо прогревают помещение, экономичные и компактные. Они, без сомнения, являются душой парилки. Тепло достигается путем нагревания камней до очень высокой температуры. Тепло в помещении будет сохраняться тем дольше, чем больше используется камней.





Применение инновационных технологий и материалов высокого качества при производстве печей-каменок позволяет достичь качества их работы на значительном уровне. Экран, присутствующий почти во всех моделях, информирует о температуре в парилке и степени влажности. Благодаря широкому ассортименту, можно подобрать модель для помещений любых объемов.

Основные преимущества

· Быстро прогревают любое помещение.

· Не требуют трудоемкой процедуры заготовки дров.

· Не подвергаются образованию коррозии.

· Компактны, эстетичны, привлекательны.

· Проходят строгий контроль перед продажей.

· Стоимость гораздо ниже, чем печей на дровах.

· Просты в применении и уходе.

· Быстро и легко устанавливаются.

· Возможность отключения по необходимости.

· Вероятность использования не только в домах, но и в квартирах.

Почему магазин Санлайт





Электрические печки, представленные в магазине Санлайт, отлично подойдут для любителей разных видов парилок. Представлены модели всевозможных модификаций и формата. Помимо печей, мы продаем большое количество аксессуаров для саун и бань различных производителей: обливные устройства, солярии, купели и много другого.

Особым спросом пользуются парогенераторы, как альтернативная замена электрическим печам. Вы имеете возможность зайти в каталог нашего магазина и тщательно изучить все модели. Решили вы приобрести электрическую печь, или вам, к примеру, понравится https://slg-sauna.ru/catalog/oborudovanie-dlya-saun-i-khammamov/parogenerators/hygromatik/ парогенератор Hygromatik, вы всегда будете уверены, что:

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