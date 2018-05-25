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Электрические печи для саун и бань

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Бизнес — 25 Мая 2018, 14:00

Давно забыты времена, когда процесс прогревания бани был долгим, тяжелым и затратным. Современные технологии позволяют сегодня эту проблему успешно решать. Печи электрические для сауны и бани быстро вырабатывают пар, живо прогревают помещение, экономичные и компактные. Они, без сомнения, являются душой парилки. Тепло достигается путем нагревания камней до очень высокой температуры. Тепло в помещении будет сохраняться тем дольше, чем больше используется камней.

 

Применение инновационных технологий и материалов высокого качества при производстве печей-каменок позволяет достичь качества их работы на значительном уровне. Экран, присутствующий почти во всех моделях, информирует о температуре в парилке и степени влажности. Благодаря широкому ассортименту, можно подобрать модель для помещений любых объемов.

 

Основные преимущества

 

·         Быстро прогревают любое помещение.

·         Не требуют трудоемкой процедуры заготовки дров.

·         Не подвергаются образованию коррозии.

·         Компактны, эстетичны, привлекательны.

·         Проходят строгий контроль перед продажей.

·         Стоимость гораздо ниже, чем печей на дровах.

·         Просты в применении и уходе.

·         Быстро и легко устанавливаются.

·         Возможность отключения по необходимости.

·         Вероятность использования не только в домах, но и в квартирах.

 

Почему магазин Санлайт

 

Электрические печки, представленные в магазине Санлайт, отлично подойдут для любителей разных видов парилок. Представлены модели всевозможных модификаций и формата. Помимо печей, мы продаем большое количество аксессуаров для саун и бань различных производителей: обливные устройства, солярии, купели и много другого.

 

Особым спросом пользуются парогенераторы, как альтернативная замена электрическим печам. Вы имеете возможность зайти в каталог нашего магазина и тщательно изучить все модели. Решили вы приобрести электрическую печь, или вам, к примеру, понравится  https://slg-sauna.ru/catalog/oborudovanie-dlya-saun-i-khammamov/parogenerators/hygromatik/ парогенератор Hygromatik, вы всегда будете уверены, что:

 

·         покупаете качественную продукцию;

·         вам не придется переплачивать;

·         заказ получите в назначенный срок;

·         с комплектом получите гарантию от производителя и подробную инструкцию по установке;

·         всегда получите квалифицированную помощь.

Мы руководствуемся в работе с клиентами следующими критериями:

·         вежливость;

·         честность;

·         ответственность;

·         профессионализм.

 

Мы всегда рады прийти вам на помощь. Обращайтесь в наш магазин, и мы поможем сделать вашу баню неповторимой.

 

Печи электрические для сауны https://slg-sauna.ru/catalog/oborudovanie-dlya-saun-i-khammamov/pechi-elektricheskie/

 



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