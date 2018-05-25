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Электрические печи для саун и бань
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Бизнес — 25 Мая 2018, 14:00
Давно забыты времена, когда процесс прогревания бани был долгим, тяжелым и затратным. Современные технологии позволяют сегодня эту проблему успешно решать. Печи электрические для сауны и бани быстро вырабатывают пар, живо прогревают помещение, экономичные и компактные. Они, без сомнения, являются душой парилки. Тепло достигается путем нагревания камней до очень высокой температуры. Тепло в помещении будет сохраняться тем дольше, чем больше используется камней.
Применение инновационных технологий и материалов высокого качества при производстве печей-каменок позволяет достичь качества их работы на значительном уровне. Экран, присутствующий почти во всех моделях, информирует о температуре в парилке и степени влажности. Благодаря широкому ассортименту, можно подобрать модель для помещений любых объемов.
Основные преимущества
· Быстро прогревают любое помещение.
· Не требуют трудоемкой процедуры заготовки дров.
· Не подвергаются образованию коррозии.
· Компактны, эстетичны, привлекательны.
· Проходят строгий контроль перед продажей.
· Стоимость гораздо ниже, чем печей на дровах.
· Просты в применении и уходе.
· Быстро и легко устанавливаются.
· Возможность отключения по необходимости.
· Вероятность использования не только в домах, но и в квартирах.
Почему магазин Санлайт
Электрические печки, представленные в магазине Санлайт, отлично подойдут для любителей разных видов парилок. Представлены модели всевозможных модификаций и формата. Помимо печей, мы продаем большое количество аксессуаров для саун и бань различных производителей: обливные устройства, солярии, купели и много другого.
Особым спросом пользуются парогенераторы, как альтернативная замена электрическим печам. Вы имеете возможность зайти в каталог нашего магазина и тщательно изучить все модели. Решили вы приобрести электрическую печь, или вам, к примеру, понравится https://slg-sauna.ru/catalog/oborudovanie-dlya-saun-i-khammamov/parogenerators/hygromatik/ парогенератор Hygromatik, вы всегда будете уверены, что:
· покупаете качественную продукцию;
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