Гарант вашего спокойствия

Страховая компания — это организация, оказывающая услуги по страхованию жизни, здоровья, в некоторых случаях — имущества. Выбирать страховую компанию непросто, особенно если учесть, как много параметров приходится рассматривать: это и надежность, и опыт работы на российском рынке, и количество программ, и возможность настраивать их под свои цели и нужды. Всем этим критериям наилучшим образом отвечает «МетЛайф» — страховщик, хорошо известный на мировом рынке. Подробнее о нем вы можете почитать на сайте компании.

Какие предложения страховщика могут заинтересовать?

«МетЛайф» разработала программы специально для российского рынка. Среди них есть:

Полисы для детей. Это программы, которые не только защищают здоровье и жизнь малышей от рождения, но еще и позволяют родителям сделать накопления к моменту взросления ребенка.

Полисы для женщин. Они защищают представительниц прекрасного пола от наиболее распространенных рисков, куда входят присущие женщинам виды онкологических болезней, а также сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз и так далее.

Полисы для беременных. Страховая компания «МетЛайф» предлагает тем, кто собирается стать мамой, позаботиться о своем здоровье и здоровье ребенка.

Полисы для защиты от несчастных случаев. Помогают минимизировать последствия несчастного случая: оперативно получить квалифицированную врачебную помощь и последующую реабилитацию.

Полисы пенсионного страхования. Накопить средства для того, чтобы не «выживать» на государственную пенсию, а нормально жить после завершения трудовой деятельности, с «МетЛайф» довольно просто: главное — начать откладывать как можно раньше, пока есть возможность работать и зарабатывать.

Полисы накопительного страхования. Дают возможность собрать определенную сумму денег к моменту завершения действия договора. В чем-то такие программы схожи с банковским депозитом, который можно пополнить, но нельзя использовать средства до завершения срока, при этом они еще и обеспечивают защиту от рисков — болезней, несчастных случаев.

Простые условия — удобство сотрудничества

Условия страхования в страховой компании «МетЛайф» прозрачны и понятны, поэтому сотрудничать с ней удобно и частным лицам, и предприятиям — для них страховщик предлагает программу корпоративного страхования, существенно повышающую привлекательность работодателя для потенциальных соискателей.