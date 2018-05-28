Гарант вашего спокойствия

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Мая 2018, 10:29
Страховая компания — это организация, оказывающая услуги по страхованию жизни, здоровья, в некоторых случаях — имущества. Выбирать страховую компанию непросто, особенно если учесть, как много параметров приходится рассматривать: это и надежность, и опыт работы на российском рынке, и количество программ, и возможность настраивать их под свои цели и нужды. Всем этим критериям наилучшим образом отвечает «МетЛайф» — страховщик, хорошо известный на мировом рынке. Подробнее о нем вы можете почитать на сайте компании.
Какие предложения страховщика могут заинтересовать?
«МетЛайф» разработала программы специально для российского рынка. Среди них есть:
Простые условия — удобство сотрудничества
Условия страхования в страховой компании «МетЛайф» прозрачны и понятны, поэтому сотрудничать с ней удобно и частным лицам, и предприятиям — для них страховщик предлагает программу корпоративного страхования, существенно повышающую привлекательность работодателя для потенциальных соискателей.
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