Довольно часто мы просыпаемся по утрам с чувством дискомфорта, вызванного неправильной позой в процессе сна. Однако мало кто задумывается, что такое неприятное чувство вызвано некачественной кроватью. А если приобрести ортопедический диван кровать

марки Anderssen, вы навсегда избавитесь от подобного дискомфорта и сумеете прекрасно выспаться. Ортопедический эффект подобных изделий способствует правильному расположению тела, от чего напрямую зависит качество сна. Ложась на такую кровать ночью вы сможете поддержать позвоночник в правильном состоянии и достичь правильного анатомического положения тела.

Ортопедические диваны-кровати позволяют вашим мышцам расслабиться и отдохнуть. Кроме этого они отвечают за стабилизацию кровоснабжения. Наши мягкие мебельные изделия могут быть использованы как для создания дополнительных спальных мест, также и с целью организации ежедневного сна. В онлайн-каталоге Anderssen любой желающий сможете подобрать наиболее оптимальную для себя модель дивана-кровати, создавая при этом в собственной спальне уютный и стильный интерьер. В дневное время на таких диванах сможет уместиться вся семья, обсуждающая свежие новости, делясь эмоциями и попивая чай. По вечерам их можно превратить в удобный кинотеатр.

С наступлением ночи ортопедические диваны-кровати превращаются в уютные постели, позволяющие прекрасно расслабиться и выспаться. Anderssen создает мебельные изделия, которые обеспечивают семью комфортом, уютом и теплом. Диваны-кровати данной марки, имеющие ортопедический эффект, отличаются особым удобством. Это обусловлено несколькими факторами, среди которых необходимо выделить использование надежных лат. Каждая из таких лат легко выдерживает нагрузки до пятидесяти кг. Поэтому на подобный диван легко сможет усесться три-четыре персоны. Даже по истечению времени такие латы не подвержены деформированию. Следовательно и поверхность мебельных изделий сохраняет ровность, без всяких проседаний.

Кроме этого производитель применяет при сборке ортопедических диванов-кроватей исключительно цельные матрасы. Они имеют ортопедический эффект и распределяют нагрузки равномерно от всего позвоночного столба. Это способствует прекрасному сну по ночам. Прослужат подобные матрасы не менее пятнадцати лет. Особое внимание производитель уделяет обшивке. Для этого здесь используются только мягкие ткани. Кроме мягкости они отличаются и своей износоустойчивостью. Яркость окраса и приятную структуру такие материи сохраняются надолго.

В ассортиментном ряду диванов-кроватей марки Anderssen представлены как прямые, также и угловые модели подобных изделий. Здесь же представлен богатейший выбор детских диванов. А взрослым фабрика предлагает изделия, имеющие ортопедический эффект. Пользуясь онлайн-каталогом компании, потенциальные заказчики смогут воспользоваться решениями для различных цветовых гамм, стилей интерьера или же комнат. Выбрать изделия вы сможете по типу материала обивки, общему дизайну мебели или же цвета. Заказать диваны-кровати можно вместе с услугой доставки как по столице, также и по всей области. Специалисты компании соберут изделия самостоятельно, устанавливая их в соответствии с указаниями заказчика. На любую мебель данной марки распространяется полтора-годовая гарантия. В случае обнаружения брака, специалисты фабрики устранят их бесплатно. Приобретение мебельных изделий в Anderssen возможно в кредит или же в рассрочку.