29
мая 2018
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Ортопедические диваны-кровати

Ортопедические диваны-кровати

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 29 Мая 2018, 17:12

Довольно часто мы просыпаемся по утрам с чувством дискомфорта, вызванного неправильной позой в процессе сна. Однако мало кто задумывается, что такое неприятное чувство вызвано некачественной кроватью. А если приобрести ортопедический диван кровать  марки Anderssen, вы навсегда избавитесь от подобного дискомфорта и сумеете прекрасно выспаться. Ортопедический эффект подобных изделий способствует правильному расположению тела, от чего напрямую зависит качество сна. Ложась на такую кровать ночью вы сможете поддержать позвоночник в правильном состоянии и достичь правильного анатомического положения тела. 

Ортопедические диваны-кровати позволяют вашим мышцам расслабиться и отдохнуть. Кроме этого они отвечают за стабилизацию кровоснабжения. Наши мягкие мебельные изделия могут быть использованы как для создания дополнительных спальных мест, также и с целью организации ежедневного сна. В онлайн-каталоге Anderssen любой желающий сможете подобрать наиболее оптимальную для себя модель дивана-кровати, создавая при этом в собственной спальне уютный и стильный интерьер. В дневное время на таких диванах сможет уместиться вся семья, обсуждающая свежие новости, делясь эмоциями и попивая чай. По вечерам их можно превратить в удобный кинотеатр. 

С наступлением ночи ортопедические диваны-кровати превращаются в уютные постели, позволяющие прекрасно расслабиться и выспаться. Anderssen создает мебельные изделия, которые обеспечивают семью комфортом, уютом и теплом. Диваны-кровати данной марки, имеющие ортопедический эффект, отличаются особым удобством. Это обусловлено несколькими факторами, среди которых необходимо выделить использование надежных лат. Каждая из таких лат легко выдерживает нагрузки до пятидесяти кг. Поэтому на подобный диван легко сможет усесться три-четыре персоны. Даже по истечению времени такие латы не подвержены деформированию. Следовательно и поверхность мебельных изделий сохраняет ровность, без всяких проседаний. 

Кроме этого производитель применяет при сборке ортопедических диванов-кроватей исключительно цельные матрасы. Они имеют ортопедический эффект и распределяют нагрузки равномерно от всего позвоночного столба. Это способствует прекрасному сну по ночам. Прослужат подобные матрасы не менее пятнадцати лет. Особое внимание производитель уделяет обшивке. Для этого здесь используются только мягкие ткани. Кроме мягкости они отличаются и своей износоустойчивостью. Яркость окраса и приятную структуру такие материи сохраняются надолго. 

В ассортиментном ряду диванов-кроватей марки Anderssen представлены как прямые, также и угловые модели подобных изделий. Здесь же представлен богатейший выбор детских диванов. А взрослым фабрика предлагает изделия, имеющие ортопедический эффект. Пользуясь онлайн-каталогом компании, потенциальные заказчики смогут воспользоваться решениями для различных цветовых гамм, стилей интерьера или же комнат. Выбрать изделия вы сможете по типу материала обивки, общему дизайну мебели или же цвета. Заказать диваны-кровати можно вместе с услугой доставки как по столице, также и по всей области. Специалисты компании соберут изделия самостоятельно, устанавливая их в соответствии с указаниями заказчика. На любую мебель данной марки распространяется полтора-годовая гарантия. В случае обнаружения брака, специалисты фабрики устранят их бесплатно. Приобретение мебельных изделий в Anderssen возможно в кредит или же в рассрочку.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +15 +17
ночью +14 +16 утром +20 +22
Котировки
USD ЦБ РФ 62,2710 0.6051
EUR ЦБ РФ 72,8322 0.7139

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp