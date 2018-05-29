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Куда сходить в Москве на экскурсию?

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Бизнес — 29 Мая 2018, 17:16

Если приехав в столицу России, вы не знаете, в какие знаковые места сходить, то лучшим вариантом в Москве будет, начать с экскурсии в Кремль, более подробно можно узнать на сайте https://kremltour.ru/. Москва славится внушительным количеством различных музеев и прочих достопримечательностей. Экскурсия по первопрестольной, без посещения Кремля, может считаться не полной, ведь большинство знаковых столичных мест, находится именно там.

По причине того, что к данному месту приковано огромное внимание со стороны туристов, достать туда билеты весьма непросто, поэтому, чтобы сходить в столице на экскурсию, не затрачивая времени, нервов и лишних денег, лучше всего обратиться к профессионалам, таким, как «Кремль тур».

Одними из основных достопримечательностей данных мест, являются:

- Алмазный фонд;

- Оружейная палата;

- Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы;

- Патриаршие палаты;

- колокольня «Иван Великий».

Какой любитель истории не хотел бы посетить эти исторические места, наверное, каждый. Не многие знают, что посетить старинную церковь или собор, порой, бывает куда более интересно, нежели другое место. Так вот, остановимся на соборах, находящихся на территории кремлевской территории.

Архангельский был предназначен для захоронения русских правителей, вплоть до старта правления Петра первого. Благовещенский, являлся господской и княжеской придомовой церковью, а также выполнял функции казны. Успенский, один из наиболее известных соборов в наше время, был местом коронации, а также возведения в сан патриархов и прочих священнослужителей. Кроме этого в нем озвучивали важные указы и проходили церковные службы, в честь боевых побед.

Не лишним будет упомянуть о Патриарших палатах, в которых на данный момент находится русский музей культуры XVII века. Посетив это место, будьте готовы, что там запрещено осуществлять видеосъемку, а также фотографировать экспонаты, чтобы избежать выдворения, и прочих неприятностей, лучше не пытаться сделать даже один снимок, втайне от окружающих. Если вас заметят, несмотря на наличие билета, скорее всего, вас попросят удалиться.

Еще одно знаковое место на кремлевской территории, это Церковь положения ризы Пресвяой богородицы, известная также под названием Церковь Ризположения.

Конечно же, стоит упомянуть и об весьма известной в широких кругах достопримечательности, а именно колокольне «Иван Великий», находящейся в прошлом именно здесь. Назвали звонницу в честь церквушки, именуемой именем Иоанна Спасителя Лествицы. Приставка «Великий» связана с размерами. Поблизости к этому месту, расположены звонница Успенская и Филаретов пристройка. На первом этаже строения находится музей с экспонатами, датированными различными веками, привезенными в Россию, как из-за рубежа, так и местными.

Безусловно, обойдя все закоулочки и посетив все запланированные места, вы сможете прогуляться по внушительной территории кремлевской цитадели и сфотографироваться с Царь-колоколом и пушкой, посидеть в цветущем и благоухающем местном сквере, послушать пение птиц и просто передохнуть после насыщенного дня.

О самых разных местах можно узнать от друзей проживающих поблизости или изучив глобальную сеть, но это не сравнится с тем, когда вы сами, воочию наблюдаете за постройками и различными артефактами былых времен. В этом есть какая-то загадочность и романтичность, которую можно ощутить только здесь и сейчас. «Кремль тур» предлагает своим клиентам насладиться непревзойденной атмосферой исторических мест. Становитесь нашим клиентам и в каждой следующей поездке, вы будете знать, кто лучший туристический оператор, если дело касается белокаменной.



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