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Бизнес — 31 Мая 2018, 14:56


Чтобы создать нерушимый символ памяти об усопшем, необходимо создать оригинальный памятник, который будет напоминать о его пройденном пути. Это достаточно сложный процесс, требующий мастерства исполнителей, а также учета пожеланий ближайших родственников ушедшего человека. Только так возможно сохранение памяти на века. Чтобы заказать и установить памятник, необходимо разобраться в самом процессе его изготовления. Создаются надгробные памятники в основном из натуральных пород, которые добываются из соответствующих месторождений. Затем выполняется их транспортировка непосредственно в производственный цех, где выполняется камнеобработка. Мастера придают выбранной заказчиком породе определенные формы, полируют, а затем шлифуют поверхности. 

Сегодня изготовление памятников требует также нанесение разнообразных декоративных элементов, символов, а также портрета. В Данила-Мастер подобные работы выполняются вручную, с использованием различных технологий. Наиболее востребованными при изготовлении памятников сейчас считаются мрамор или же гранит. В процессе добычи перечисленные материалы не измельчаются и не дробятся. Благодаря природным свойствам этих природных камней, мастера получают ровные сколы каменных блоков, из которых затем путем распила выходят начальные формы памятников. 

С месторождения блоки перевозятся в производственный цех Данила-Мастер, где изготовляются памятники или же иные изделия. Специальное оборудование позволяет мастерам обработать камень, придавая ему необходимые формы, после чего выполняется полировка поверхностей. Подобным способом происходит обработка всех комплектующих для будущих памятников, в том числе балок, постаментов, цветников или же дополнительных элементов, таких как лавочки, столики, оградка и вазы. 

Чтобы выбрать подходящий памятник, лучше всего воспользоваться онлайн-каталогом Данила-Мастер https://moscow.danila-master.ru 
Отличается габбро-диабаз темным цветом, который идеально подходит для могильных памятников. Портреты или иные изображения на такой материал могут быть нанесены как вручную, также и с использованием специальных станков. Однако, необходимо отметить, что ручные работы отличаются особой красотой. Каждая линия, черта лица или же волосы получаются на таких изображениях максимально четкими. Что же касается станочного способа, он обеспечивает стопроцентное отображение оригинала, позволяя мастерам добиться максимальной схожести. Отличается станочный метод и низкой стоимостью по сравнению с ручной работой.

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