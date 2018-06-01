Проекты домов из кирпича от УниДом

Если вас интересует строительство кирпичных домов в Казани на сайте компании «УниДом» вы можете найти множество интересных проектов http://unidom.ru/projects/. Многолетний опыт работы позволяет нам предложить своим клиентам выгодные условия для сотрудничества, а также широкий спектр услуг. Но все же стоит изначально остановиться на проекте, потому что не всегда так просто выбирать именно тот, который сможет удовлетворить все пожелания и потребности клиента.





Что лучше строительство по типовому или индивидуальному проекту?

Строительство кирпичных домов и сегодня остается востребованным направлением. На сайте вы можете видеть типовые проекты домов, которые были выбраны нами на основании тщательного анализа, который производился в течение многих лет. Но отличие между типовым и индивидуальным проектами все же существует. В первую очередь отличаются они стоимостью. У типового проекта есть свои особые преимущества:

· Это технологичный способ строительства;

· Проект проверен временем;

· Это самый практичный и экономичный вариант, в котором все продумано до мелочей.

Единственным минусом такого проекта является то, что он не отражает индивидуальности своего хозяина. Вот поэтому многие стремятся построить дом по индивидуальному проекту. Чаще всего такие проекты оригинальны, в них учитываются все пожелания клиента и его вкусы, но стоимость его всегда будет несколько дороже типового.





Какой выбрать?

Какой проект строительства кирпичного дома выбрать принимать решение вам. Но стоит помнить о том, что при возведении по индивидуальным проектам сроки возведения немного затянутся из-за необходимости оформления проектной документации.

Преимущества сотрудничества с компанией «УниДом»





Обратившись за помощью к специалистам нашей компании, вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь профессионалов. За годы работы мы провели анализ и выбрали для вас лучшие примеры домостроения. Каждый предложенный проект является отражением продуманной эргономики пространства. Кроме того, работая со строительной компанией вам не нужно обращаться отдельно за услугами дизайнеров, мы готовы предложить вам интересные варианты и выполнить их под ключ. Мы гордимся качеством своих домов и гарантируем всем клиентам сжатые сроки строительства с использованием экологически чистых материалов.

*Продавец: ООО «УНИДОМ». Всю необходимую информацию Вы можете получить на сайте http://unidom.ru/, а также в офисе продаж по адресу: г. Казань, ул. Зорге, 11б (территория паркинга) и по тел. 8 (843) 212 12 85.