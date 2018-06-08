Как оформить кредит без залога, поручителя, справки о доходе

У каждого человека может возникнуть срочная потребность в определенной сумме денег. Выгодная покупка хорошей вещи, незапланированная поездка на отдых, оплата медицинских услуг – причин может быть много, а выход один: взять деньги в долг. Поиски людей, которые готовы одолжить деньги, могут занять много времени и не увенчаться успехом. Вряд ли стоит тратить на это время и силы, когда есть отличная возможность оформить кредит наличными в одной из финансовых структур.

Одной из таких организаций является банк Тинькофф. Он предоставляет кредиты без справок и поручительств. В нем не требуют подтверждать доход, кредит можно получить по паспорту. Большим преимуществом сотрудничества с данным банком является оперативность всех действий. Решение о предоставления кредита может быть принято в тот день, когда потенциальный клиент обратился в банк. Заявка подается онлайн, благодаря чему претендент практически не теряет времени. После одобрения дебетовая карта и другие документы бесплатно доставляются клиенту. Сделка осуществляется в удобных и безопасных условиях. Ставку по кредиту рассчитывают индивидуально для каждого конкретного случая. Получатель кредита может расходовать средства в любых целях.

Банк заботится о том, чтобы клиент погасил кредит вовремя. Для этого он заблаговременно до даты платежа присылает напоминание в виде СМС, в котором указывается когда и сколько необходимо заплатить денег. Для удобства клиента его снабжают графиком платежей, отражающим даты и суммы. Погасить кредит можно различными способами. Самый простой из них – перевод денег с другой карты. Он удобен тем, что платеж проходит сразу, не требуется много времени на его зачисление. Преимущество банка Тинькофф в том, что он не снимает комиссию по данной операции в отличие от других финансовых заведений.

Кредиты наличными могут выдаваться под залог и без залога. Вид зависит от запрашиваемой суммы. Самую большую сумму можно получить под залог квартиры. Данный вид кредита отличается самой низкой процентной ставкой. Сумму меньше одного миллиона рублей можно получить без залога, поручителя, справки о доходах. Его ставка начинается от 12%. Но надежные клиенты могут претендовать на ее снижение. Для этого следует вносить суммы для погашения вовремя. При отсутствии просрочек клиенту возвращается разница между номинальной и сниженной процентной ставкой.