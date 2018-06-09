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Как возвращается джинсовая мода: привет, девяностые

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Бизнес — 9 Июня 2018, 01:55

Современные люди с вниманием относятся к выбору джинсов, которые можно назвать культовой одеждой еще с девяностых, когда железный занавес был повергнут и в массовом порядке начались продажи настоящих джинсов, а не их советских "патентов", как это было во времена Союза. Сегодня трудно найти разновидности мужских брюк, которые по популярности могли бы сравниться с джинсами. А спрос на них регулярно растет. Можно без преувеличений утверждать, что мы возвращаемся в джинсовую моду, которая на Украине началась еще в советскую эпоху. 

Step является онлайн-магазином, который занимается реализацией разных аксессуаров, одежды, а также обуви известнейших брендовых производителей. Среди наших товаров особое внимание уделяется джинсам, для которых наша профессиональная команда создала отдельную категорию. С помощью нашего онлайн-каталога любой модник сможет подобрать для себя подходящую модель джинсов, которые помогут ему в создании оригинального образа. Нельзя не отметить оперативную работу службы доставки онлайн-магазина. Джинсы вы сможете получить не позже суток после оформления онлайн-заказа. 

Особое внимание команда Step уделяет ценовой политике, стараясь не накручивать искусственно стоимость джинсов или же иных товаров, представленных у нас на реализацию. Поэтому приобрести их у нас модники смогут по наиболее доступной стоимости. Удержание стабильных цен является также заслугой прямого сотрудничества с брендовыми производителями, без всяких посреднических услуг. Поэтому, даже элитные или же статусные мужские джинсы у нас стоят гораздо дешевле, чем у конкурентов. До того, как джинсовые брюки стали неотъемлемой частью мужского гардероба, они прошли огромный путь. 

А все началось на американском континенте, где чернорабочие, а особенно шахтеры нуждались в прочных, долговечных и дешевых брюках. Решение было предложено братьями Страусс, которые создали уникальные образцы брюк из похожего на брезент материала. После получения патента они начали массовое производство джинсов. Постепенно из рабочей одежды такие брюки превратились в наиболее модную одежду, которую только помнит человечество. Современные модели джинсов созданы под оригинальные идеи дизайнеров. Для пошива таких моделей использованы уникальные виды новых тканей. Именно поэтому джинсы сегодня считаются базовой вещью каждого модника. 

Выбор джинсов осуществляется с учетом конкретных вкусовых предпочтений, стиля или же образа жизни, которых придерживается заказчик. Современные модели могут иметь разную посадку или же могут быть классическими прямыми, расклешенными, а также зауженными. Чаще всего в Step заказывают классические модели с прямым кроем. Такие джинсы называют универсальными и могут подойти практически под любой стиль. Если правильно подобрать джинсовые брюки по размеру, будущий владелец будет носить их комфортно и свободно. Современные модели представлены в разноцветных вариантах, начиная с темно-синих, которые считаются традиционными, заканчивая так называемым варенками или же серыми образцами.

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