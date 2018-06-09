Расширение предпринимательской или же интеллектуальной деятельности сегодня является задачей любого профессионала. Наиболее популярным способом такого расширения считается поиск иностранных партнеров и инвесторов. Однако нельзя забывать о пресечении недобросовестной конкуренции. Чтобы обеспечить подобную защиту необходима регистрация патента, которая требует не только денежных, но еще и временных ресурсов. Несмотря на это, патент представляет собой гарантированную защиту по всему Евросоюзу. Поэтому данная меря считается обязательной для любого предпринимателя, изобретателя или же профессионала, планирующего расширение деятельности на территории ЕС.

Особенности европейского патентирования

Профессиональная команда Кривцова и Партнеров прекрасно разбирается в требованиях и нормах Евросоюза, а также законодательстве по интеллектуальной собственности. Миссией компании является помощь в сборе необходимой документации, проведении предварительной экспертизы, правильном оформлении заявки и в получении охранного документа ЕС. Такой документ выдается организацией EPO и обладает следующими преимуществами:

- предоставлением возможности оперирования на всем еврорынке;

- действительностью на территории свыше сорока стран;

- полным соответствием с Европеской патентной конвнцией;

- сроком действия до двадцати лет.

Процедура регистрации

Чтобы получить европейский патент, достаточно одной процедуры регистрации с использованием официального веб-ресурса

нашей патентной компании. Обычно подобная процедура длится на протяжении трех лет. Однако в течение данного периода заявитель сможет воспользоваться временной правовой охраной, пока не будет завершен период рассмотрения предоставленной документации.

Получение европатента

Прежде чем стать обладателем разрешительного документа и получить (международный патент), необходимо прохождение ряда формальных процедур, которые отличаются схожестью с такой же регистрацией на территории нашей страны. Однако, необходим учет определенных тонкостей:

- правильное оформление заявки;

- подготовка описания изобретения;

- изложение формулы изобретения;

- внесение графических и сопроводительных материалов;

- создание реферата на выбранном языке евроконвенции.

Когда все необходимые экспертизы будут завершены, от заявителя потребуется перевод перечисленной документации на каждый из языков конвенции. Подача заявки возможна в онлайн-режиме, с использованием соответствующих веб-ресурсов. Кроме этого необходимо перед отправкой документации возможна оплата проведения соответствующей экспертизы. Однако, будет разумнее, если заявитель дождется формального одобрения после предварительной экспертизы. Следующим этапом является проведение экспертизы по существу с соответствующей публикацией. Во время такой проверки определяется соответствие изобретения с каждым из требований ЕПК. Финальная стадия регистрационной процедуры предусматривает валидацию патента.