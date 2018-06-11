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Шкафы для хранения ЛВЖ
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Бизнес — 11 Июня 2018, 12:48
В чём плюсы такой мебели
Шкафы для хранения ЛВЖ в любой лаборатории незаменимы. Вещества, которые способны легко воспламеняться, буду надёжно храниться в них. Это позволит сделать работу в лаборатории для её сотрудников более безопасной.
Какие плюсы есть у такой мебели:
Шкаф для хранения ЛВЖ идеально подойдёт для содержания внутри него таких реактивов, которые могут загореться и спровоцировать взрыв даже от самого минимального перепада температур. Такого рода мебель будет надёжно защищать опасные вещества от подобных температурных перепадов. В шкафах для хранения ЛВЖ можно держать кислоту. Мебель такого типа производится из листовой стали, которая обработана противокислотными веществами.
Для изоляции внутри шкафа предусмотрена прокладка, которая реагирует на повышение температур и при угрозе возгорания срабатывает как герметик для дверных проёмов, чтобы предотвратить распространение огня из шкафа в помещение лаборатории.
Модели шкафов в каталоге компании «Современная лаборатория»
В нашем каталоге представлено несколько типов таких шкафов. Все их можно приобрести по выгодной цене. Шкафы различаются по весу, размерам, по объёму опасных веществ, которые они способны в себя вместить, по размерам рабочей поверхности и классу огнестойкости, по массе, которую способны выдержать полки.
Все шкафы для хранения ЛВЖ, представленные в каталоге СОВЛАБ, изготовлены из толстой стали, покрыты краской противокислотного типа и прошли испытания в лабораториях, прежде чем получить возможность попасть на рынок.
В качестве изолирующего использован материал, который экологически безопасен. Шкафы способны противостоять коррозии и не поддаются механическим воздействиям.
Преимущества нашей компании
СОВЛАБ – это залог высокого качества. У нас только самые лучшие и надёжные шкафы для легковоспламеняющихся жидкостей. «Современная лаборатория» предлагает широкий модельный ряд. Каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход и помощь наших специалистов в выборе подходящей лабораторной мебели и в оформлении заказа. В компании СОВЛАБ самая удобная и выгодная доставка по всей России.
У нас также можно приобрести и различные дополнительные аксессуары для шкафов.
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