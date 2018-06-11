В чём плюсы такой мебели

Шкафы для хранения ЛВЖ в любой лаборатории незаменимы. Вещества, которые способны легко воспламеняться, буду надёжно храниться в них. Это позволит сделать работу в лаборатории для её сотрудников более безопасной.

Какие плюсы есть у такой мебели:

Самое главное преимущество – это огнестойкость. При использовании такого шкафа взрыв может и не произойти, по крайней мере, он будет на довольно длительное время отсрочен. У пожарных будет гораздо больше времени и шансов потушить огонь, чем если опасные вещества будут гореть внутри обычного шкафа и взорвутся в самые кратчайшие сроки.

Шкаф для хранения ЛВЖ идеально подойдёт для содержания внутри него таких реактивов, которые могут загореться и спровоцировать взрыв даже от самого минимального перепада температур. Такого рода мебель будет надёжно защищать опасные вещества от подобных температурных перепадов. В шкафах для хранения ЛВЖ можно держать кислоту. Мебель такого типа производится из листовой стали, которая обработана противокислотными веществами.

Для изоляции внутри шкафа предусмотрена прокладка, которая реагирует на повышение температур и при угрозе возгорания срабатывает как герметик для дверных проёмов, чтобы предотвратить распространение огня из шкафа в помещение лаборатории.

Модели шкафов в каталоге компании «Современная лаборатория»

В нашем каталоге представлено несколько типов таких шкафов. Все их можно приобрести по выгодной цене. Шкафы различаются по весу, размерам, по объёму опасных веществ, которые они способны в себя вместить, по размерам рабочей поверхности и классу огнестойкости, по массе, которую способны выдержать полки.

Все шкафы для хранения ЛВЖ, представленные в каталоге СОВЛАБ, изготовлены из толстой стали, покрыты краской противокислотного типа и прошли испытания в лабораториях, прежде чем получить возможность попасть на рынок.

В качестве изолирующего использован материал, который экологически безопасен. Шкафы способны противостоять коррозии и не поддаются механическим воздействиям.

Преимущества нашей компании

СОВЛАБ – это залог высокого качества. У нас только самые лучшие и надёжные шкафы для легковоспламеняющихся жидкостей. «Современная лаборатория» предлагает широкий модельный ряд. Каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход и помощь наших специалистов в выборе подходящей лабораторной мебели и в оформлении заказа. В компании СОВЛАБ самая удобная и выгодная доставка по всей России.

У нас также можно приобрести и различные дополнительные аксессуары для шкафов.