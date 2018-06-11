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Издательство "Просвещение" модернизирует образование в России

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Бизнес — 11 Июня 2018, 18:15

В рамках ПМЭФ«2018 глава компании Владимир Узун подписал соглашения о взаимодействии с руководителями ряда регионов страны.

АО «Издательство «Просвещение» — крупнейший образовательный интегратор в России — взял на себя системообразующую миссию по модернизации регионального образования в стране. Основная его задача — помочь российским школам внедрить самые современные образовательные технологии, поделиться своим многолетним опытом в разработке обучающих методик и стандартизировать процесс оценки достижений учащихся. В рамках прошедшего накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ«2018) президент АО „Издательство Просвещение“ Владимир Узун подписал сразу несколько соглашений о взаимодействии с представителями Самарской, Рязанской, Нижегородской, Мурманской, Сахалинской областей и Приморского края. 

Самарскую область на ПМЭФ„2018 представлял временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров. Он подписал соглашение о взаимодействии в сфере развития образования с АО ‚Издательство Просвещение‘. Документ направлен на повышение качества преподавания в начальных и средних школах области. В частности, документ обеспечит современные условия для обучения, проработанную систему оценок и достижений, а также сформирует единое образовательное пространство.

‚Соглашение создаст дополнительные условия для повышения качества образования на территории Самарской области. Все мы понимаем, что главный потенциал любого региона это образованные и квалифицированные специалисты в своих отраслях. Общий уровень образования всегда важен для создания экосистемы экономики знаний, и я уверен, что подписанное сегодня соглашение будет этому способствовать, а результаты не заставят себя ждать‘, — пояснил Дмитрий Азаров.

Подписантом соглашения с АО ‚Издательство Просвещение‘ со стороны Сахалинской области стал губернатор Олег Кожемяко. Этот документ также направлен на повышение качества образовательных услуг и формирование единого образовательного пространства в области. В качестве официального старта работ президент АО ‚Издательство Просвещение‘ Владимир Узун предложил Сахалинской области уже готовый учебный комплекс, включающий в себя IT-платформы и сервисы, высокотехнологичное оборудование, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций.

‚С этого региона ‚Просвещение‘ начинало проекты глобализации образования. Сахалин — первый регион, где мы начали подготовку учителей и кто пошел по пути соединения среднего, общего и старшего профессионального образования. Здесь впервые была поставлена цель — учить детей и готовить их в ВУЗы для работы в своем регионе. Поэтому подписанное соглашение является для нас мотивацией к дальнейшему развитию модернизации региональной системы образования. А следующий шаг — создание в Сахалинской области сети эффективных школ“, — поделился Владимир Узун.

Соглашение об обмене учебными материалами и электронными массивами данных было также подписано между АО „Издательство Просвещение“ и Рязанской областью. „Подписанное соглашение гарантирует нам долговременное сотрудничество, прежде всего, при реализации образовательных программ. В ближайшее время мы будем развивать обмен цифровыми массивами данных. Конечно, важными составляющими являются также учебники, обучение педагогов — все на пользу детям. Уверен, что подписанное соглашение будет для Рязанской области основой для дальнейших шагов нашего сотрудничества“, — подробнее объяснил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Новый этап сотрудничества начался между АО „Издательство Просвещение“ и Нижегородской областью. Соглашение о начале реализации проекта „Школы цифрового формата“ заключено с губернатором Глебом Никитиным. „Большой опыт работы ‚Просвещения‘, понимание лучших практик других субъектов Федерации позволят нам избежать ошибок и решать стоящие перед регионом задачи максимально эффективно. Самая главная из этих задач — повышение качества и доступности образования, что, в конечном счете, приведет к обеспечению комфорта и росту благополучия жителей Нижегородской области“, — поделился Глеб Никитин.

Мурманская область также подписала соглашение с АО „Издательство Просвещение“. Об этом рассказала губернатор Мурманской области Марина Ковтун: „Роль образования в современной жизни трудно переоценить. Поэтому для системы образования Мурманской области очень важно предметное сотрудничество с партнерами, нацеленное на достижение конкретных результатов. Именно такое сотрудничество у нас налажено с группой компаний ‚Просвещение‘. В частности, нам удалось переформатировать региональную систему среднего профессионального образования, нацелить ее на потребности экономики и перспективного развития региона. Подписывая соглашение с ‚Просвещением‘ на Петербургском международном экономическом форуме, мы расширяем рамки нашего взаимодействия и тем самым приумножаем возможности региона“.

Новые перспективы в реализации совместных проектов открылись с подписанием соглашения между АО „Издательство Просвещение“ и Приморским краем. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назвал документ приоритетным для развития образования в регионе. „Приморский край является одним из ключевых регионов для ‚Просвещения‘. Надеюсь, что в рамках подписанного соглашения нам удастся достичь более высоких результатов в обучении у школьников региона. Первым направлением будет подготовка учителей, вторым — оснащение школ современным технологическим оборудованием для эффективной подготовки учащихся к поступлению в вузы и для работы в собственном регионе“, — рассказал Владимир Узун. Образовательным учреждениям Приморского края будут также переданы высокотехнологичные инструменты для обучения и методические пособия.

АО „Издательство Просвещение“ не первый год обеспечивает интеграцию образовательных систем в регионах, привнося в обучение самые востребованные современные технологии в сочетании со своим многолетним опытом. Новые подписанные соглашения окажут существенное влияние на повышение качества обучения на территории всей страны, что, в свою очередь, увеличит количество востребованных специалистов в самых разных областях экономики, отмечают эксперты в сфере образования.



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