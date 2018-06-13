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Заказ шкафа купе по размеру

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Бизнес — 13 Июня 2018, 10:11

На сегодняшний день в магазинах можно приобрести любую мебель, которая сможет гармонично вписаться в интерьер вашего дома. Потребителю предлагается большое количество разнообразных моделей, отличающихся по цветовой гамме, материалу, отделке, фурнитуре. Шкаф купе в дизайне таких помещений как гостиная, детская комната или коридор станет настоящей находкой. Купить мебель обычного размера привычно для покупателя, но часто встречаются такие комнаты, где из-за габаритов данный вариант не подойдет. Выходом из такой ситуации будет приобрести шкаф купе на заказ по индивидуальным размерам.

Чем выгодна такая покупка?

Мастерами составляется эскиз по меркам, который соответствует вашим желаниям и предпочтениям.

  • При заказе мебели по индивидуальным замерам экономится драгоценная площадь пространства помещения
  • Можно предложить свой дизайн с необходимым количеством полок и секций, выбрать отделку и оформление шкафа

Этот предмет мебели с встроенными зеркальными створками хорошо подойдет для небольшой или просторной спальни. Шкаф купе также отлично впишется в детскую комнату. Изготавливаются изделия только из качественного, безопасного материала. Если присутствуют стеклянные детали и зеркала, то в случае повреждения поверхности, ребенку ничего не угрожает. Для этого предусмотрена защитная пленка.

Купить шкафы купе на заказ недорого http://mosmirmebeli.com/cat/shkafy-kupe-na-zakaz у производителя – это гарантия качества и экономии бюджета.

Какие бывают шкафы купе?

Шкафы купе подразделяются на следующие виды:

  • Встроенные - без боковых частей, верха и низа устанавливаются в нише и полностью монтируются в стену
  • Полу встроенные - отсутствует какая-то стенка, пол или потолок, подгоняются под определенное место установки
  • Корпусные – имеют правильную форму, передвигаются свободно, в любом направлении
  • Угловые – состоят из двух шкафов неправильной формы, соединяются стыками на торцах

Перед заказом шкафа купе надо тщательно и обдуманно подойти к этому вопросу. В первую очередь следует определиться с предназначением и местом размещения в комнате. Для прихожей и коридора, чтобы увеличить визуально площадь, применяется мебель с зеркальными элементами. Цвет модели, также как размеры и комплектующие, могут быть изменены под заказ. Для спальни используются вместительные шкафы для хранения одежды, обуви и других вещей. Мебель на заказ на любой вкус можно купить быстро и качественно с доставкой и установкой, чтобы она идеально подошла к вашему интерьеру и стала главным украшением комнаты.



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