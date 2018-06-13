



Эффективность эксплуатации любого здания напрямую зависит от монтажа инженерных систем. Это последний, завершающий этап возведения всех помещений http://www.ingestroy.ru/stroitelstvo-inzhenernykh-kommunikatsiy/. Строительство инженерных сетей влияет на комфорт пребывания людей внутри здания, и способствует их здоровью. Потому важно, чтобы таким процессом занимались опытные строители, имеющие нужные знания. Именно такие бригадиры работают в компании «ИнжеСтрой». Мы с радостью примем ваш вызов о помощи, качественно и быстро выполним все виды работ.

Монтаж инженерных сетей

Данный процесс подразумевает много видов работ, каждая из которых требует тщательной подготовки. Важно правильно выбрать место для проведения систем коммуникации, ведь плохое проектирование может стать преградой для эффективной эксплуатации здания. А еще обратить внимание надо на выбор материала, корректное его использование и проверку герметичности. Во всех этих и многих других вопросах вам помогут разобраться наши специалисты. Мы берем на себя полную ответственность за абсолютно каждый шаг.

Компания «ИнжеСтрой» выполняет такие виды работ в сфере инженерных коммуникаций:

· Монтаж электрических сетей;

· Строительство тепловых сетей (используем разные виды системы отопления);

· Работа с вентиляционными и кондиционирующими системами;

· Проводка водопровода;

· Услуги с промышленными сетями;

· Монтаж канализационных сетей;

· Прокладка внутренних инженерных сетей (сантехническое и электротехническое оборудование);

· Работа с наружными сетями.

А также мы возьмемся за ремонтные работы, монтаж и реконструкцию инженерных сетей.

Почему именно «ИнжеСтрой»?

Выбрать нашу компанию для проведения строительства инженерных сетей на самом деле стоит по многим причинам. Основные привилегии сотрудничества с «ИнжеСтрой»:

· Опыт работы – 15 лет;

· Осуществление комплексных прокладок инженерных сетей разными способами. Мы применяем такие методы: горизонтально направленное строительство, шнековое бурение, открытую установку, микротоннелирование и прокалывание гидравлическими домкратами;

· У нас собственный парк профессионального оборудования;

· Наши мастера – это только опытные специалисты, для которых непосильных заданий не существует!

· Все работы сопровождаются официальной документацией;

· Мы не пользуемся услугами наемных рабочих бригад, делаем все исключительно своими силами;

· Доступные цены на услуги для наших клиентов.

Для нас нет сложных и нереальных заданий! Мы владеем лучшим оборудованием, лучшими мастерами, и всевозможными знаниями!

ИнжеСтрой http://www.ingestroy.ru/