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Интернет по адресу дома в Москве: выбор провайдера

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Бизнес — 13 Июня 2018, 14:27

Как выгодно провести Интернет по адресу дома в Москве?

Компания InetMe предлагает услугу бесплатного подбора поставщиков телекоммуникационных услуг по заданным вами критериям. Для поиска подходящего провайдера достаточно ввести в поисковую строку свой адрес проживания и ознакомиться с появившимся перечнем операторов. Провести Интернет по адресу дома в Москве можно, оставив свою заявку на сайте InetMe. Если вы не можете самостоятельно выбрать нужный тарифный план, воспользуйтесь квалифицированной помощью специалистов сервиса. При подборе будут учтены все пожелания, начиная от тарифных планов и заканчивая наличием дополнительных услуг.

Основные критерии выбора телекоммуникационной компании в Москве и области

  1. Стоимость подключения. Под данным термином понимается сумма одноразового платежа, которая взимается за прокладку оптоволоконной линии и настройку цифрового оборудования. У большинства провайдеров данный тип оплаты не взимается, некоторые указывают символическую плату в размере одного рубля. Особое внимание следует обратить на наличие опции настройки техники. Так, провайдер МТС перекладывает это обязательство на самого клиента.
  2. Стоимость предоставления услуг. Цена тарифного плана во многом зависит от его технических характеристик, например, скорости доступа к широкополосному Интернету, наличия дополнительных услуг, возможности подключения к цифровому или интерактивному ТВ. У многих провайдеров по умолчанию оплачивается выделенный канал телефонной связи. Чтобы не переплачивать лишние деньги, необходимо сразу при составлении заявки указать перечень всех необходимых услуг и отписаться от ненужного сервиса.
  3. Предоставление оборудования. 95% поставщиков телекоммуникационных услуг предлагает приобрести в собственных интернет-магазинах или у своих сотрудников роутеры, ТВ приставки, переходники и провода. Только некоторые компании готовы выделить оборудование в арендное пользование по низким ценам. Стоимость аренды следует уточнить заранее, чтобы не переплачивать за временное пользование. Если вы решили купить цифровую технику в магазине, подходящую модель для тарифного плана следует заранее уточнить в call-центре провайдера.

О надежности и стабильности предоставления услуг можно судить по количеству и качеству отзывов от предыдущих клиентов. Даже самые продвинутые провайдеры могут снижать качество предоставляемых услуг в некоторых регионах. Воспользуйтесь помощью специалистов сервиса InetMe и сэкономите свое время на подборе тарифного плана.



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