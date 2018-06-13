Компания Бисмарк

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Бизнес — 13 Июня 2018, 14:29

Современное отечественное мебельное производство переживает бурный расцвет. Появляются новые производственные предприятия, мебельные цеха, мастерские и фабрики, которые нуждаются в высококачественной фурнитуре и материалах, которые можно будет использовать для сборки будущих изделий. А заказать подобные материалы они могут в питерской компании Бисмарк. Здесь можно получить доступ к богатейшему ряду комплектующих или же материалов для современного мебельного производства. Производителям подобных товаров являются ведущие иностранные и отечественные марки. 

Многолетний опыт работы на мебельном рынке позволил команде Бисмарк сформировать пакет предложений, в который вошли наиболее востребованные среди производителей мебели товары. Ведь без подобных материалов сборка и профильное производство мебельной продукции просто невозможна. Благодаря европейскому качеству фурнитуры или же материалов, которые мебельные производители смогут заказать в «Бисмарк», можно создавать уникальные изделия, отличающиеся своей красотой, стилем, комфортабельностью и долговечностью. 

В Бисмарке представлен богатейший выбор долговечной и красивой пленки, которая используется на мебельных фасадах, позволяя создавать уникальную расцветку и привлекательный дизайн изделий. Поливинилхлоридные пленки сегодня считаются универсальными материалами, позволяющими изготавливать мебельные фасады при сборке кухонных гарнитур. Кроме этого они идеально подходят для облицовки разнообразной корпусной мебели, антрисолей, тумб, кроватей или же шкафов. Заказывая у нас подобную пленку владельцы устарвших мебельных изделий смогут полностью обновить их, добиваясь великолепных результатов. 

Кроме этого Бисмарк предлагает широчайший выбор разнообразных стильных обивочных тканей, которые используются для мягких мебельных изделий. Приобретение таких тканей здесь возможно в онлайн-режиме по наиболее выгодной стоимости. В онлайн-каталоге можно найти богатейший выбор материй, от флока до жаккарда, от шенилла до велюра или же искусственной замши. Любой выбор позволит вам полностью преобразить ваш диван или же кресло, полностью обновить их и сделать приятными элементами интерьера. Наибольшим спросом среди мебельных производств пользуются АБС или же ПВХ-мебельная кромка. 

Они отличаются высочайшей механической прочностью, стойкостью к любому воздействию высоких температурных показателей, бытовой химии, УФ-облучению и др. Поэтому таки современные материалы сегодня просто незаменимы на профильных производствах. Кроме этого они позволяют имитировать разнообразные натуральные текстуры, в том числе древесину. Благодаря такому качеству производители создают фактурные, стильные, а также приятные вещи, которые становятся подлинным украшением любых интерьеров - офисных или же жилых. Нельзя не отметить и огромный ассортиментный ряд мебельных клеев немецкой марки Jowat, который представлен в онлайн-каталоге Бисмарк. Бренд занимается выпуском таких составов с 1919 г. Поэтому клей данной марки всегда считался по качеству непревзойденным.

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