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«Бытовкин» - лидер среди производителей бытовок в Московской области
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Бизнес — 15 Июня 2018, 18:20
Популярность и востребованность на рынке различных временных сооружений объясняется универсальностью и широкой сферой применения. К числу лидеров российского рынка подобных изделий относится компания «Бытовкин».
Различные виды бытовок и других подобных временных сооружений широко используются в разных областях деятельности. Такие постройки часто устанавливаются на дачных и садовых участках для временного пребывания владельцев в сезон и размещения внутри инструмента или урожая. Строительный вагончик – это обязательная деталь любой стройплощадки, а металлическая бытовка нередко используется в виде торговой палатки или ларька.
Качественные бытовки, времянки и садовые домики пользуются настолько серьезным спросом на российском рынке. Не удивительно, что некоторые предприятия-изготовители, например, компания «Бытовкин», успешно работают уже 15-20 лет.
Сервис компании-производителя
Конечно же, функциональные возможности сайта предприятия намного шире описанных выше. Клиенту предоставляется возможность ознакомиться с детальным прайсом на выпускаемую продукцию, а также заказать сопутствующие услуги, например, доставку приобретенной бытовки или вагончика на объект и последующую его сборку. Однако, главной особенностью компании «Бытовкин» выступает разнообразие разработанных и выпускаемых изделий.
Выпускаемая продукция
Преимущества сотрудничества с компанией «Бытовкин»
На всю выпускаемую компанией продукцию предоставляется гарантия. Качество изделий подтверждается 20-ю годами продуктивной и крайне успешной работы на столичном и подмосковном рынках.
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