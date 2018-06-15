«Бытовкин» - лидер среди производителей бытовок в Московской области

Популярность и востребованность на рынке различных временных сооружений объясняется универсальностью и широкой сферой применения. К числу лидеров российского рынка подобных изделий относится компания «Бытовкин».

Различные виды бытовок и других подобных временных сооружений широко используются в разных областях деятельности. Такие постройки часто устанавливаются на дачных и садовых участках для временного пребывания владельцев в сезон и размещения внутри инструмента или урожая. Строительный вагончик – это обязательная деталь любой стройплощадки, а металлическая бытовка нередко используется в виде торговой палатки или ларька.

Качественные бытовки, времянки и садовые домики пользуются настолько серьезным спросом на российском рынке. Не удивительно, что некоторые предприятия-изготовители, например, компания «Бытовкин», успешно работают уже 15-20 лет.

Сервис компании-производителя

Самый простой способ оформить заказ в компании «Бытовкин» - это воспользоваться сервисом официального сайта. Для этого сначала потребуется внимательно изучить обширный каталог выпускаемой продукции и выбрать подходящее изделие. Затем следует нажать кнопку «Заказать» и заполнить открывшуюся форму, указав возможные контакты клиента. После этого опытный специалист компании оперативно свяжется с покупателем и примет заказ.

Конечно же, функциональные возможности сайта предприятия намного шире описанных выше. Клиенту предоставляется возможность ознакомиться с детальным прайсом на выпускаемую продукцию, а также заказать сопутствующие услуги, например, доставку приобретенной бытовки или вагончика на объект и последующую его сборку. Однако, главной особенностью компании «Бытовкин» выступает разнообразие разработанных и выпускаемых изделий.

Выпускаемая продукция

Клиент компании получает возможность заказать изготовление бытовки, купить готовую бытовку б/у или арендовать сооружение. Продукция различается:

По функциональному назначению: дачные, строительные, хозблоки, домики;

По конструктивным особенностям: на колесах, полностью готовые, блочно-модульного типа, сборно-разборные;

По материалу изготовления: металлические, деревянные, из бруса.

Преимущества сотрудничества с компанией «Бытовкин»

Обращение в рассматриваемую компанию имеет для покупателя ряд серьезных достоинств, среди которых:

Возможность не только купить, но и арендовать необходимое изделие; Наличие в продаже и аренде как новых, так и бывших в употреблении времянок, что выступает дополнительным резервом экономии; Офисы компании, расположенные в Москве и Московской области; Разумная цена, установленная на продукцию предприятия; Предоставление полного комплекса услуг, включая доставку и монтаж приобретенного вагончика или бытовки.

На всю выпускаемую компанией продукцию предоставляется гарантия. Качество изделий подтверждается 20-ю годами продуктивной и крайне успешной работы на столичном и подмосковном рынках.