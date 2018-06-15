15
июня 2018
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  «Бытовкин» - лидер среди производителей бытовок в Московской области

«Бытовкин» - лидер среди производителей бытовок в Московской области

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 15 Июня 2018, 18:20

Популярность и востребованность на рынке различных временных сооружений объясняется универсальностью и широкой сферой применения. К числу лидеров российского рынка подобных изделий относится компания «Бытовкин».

Различные виды бытовок и других подобных временных сооружений широко используются в разных областях деятельности. Такие постройки часто устанавливаются на дачных и садовых участках для временного пребывания владельцев в сезон и размещения внутри инструмента или урожая. Строительный вагончик – это обязательная деталь любой стройплощадки, а металлическая бытовка нередко используется в виде торговой палатки или ларька.

Качественные бытовки, времянки и садовые домики пользуются настолько серьезным спросом на российском рынке. Не удивительно, что некоторые предприятия-изготовители, например, компания «Бытовкин», успешно работают уже 15-20 лет.

Сервис компании-производителя
Самый простой способ оформить заказ в компании «Бытовкин» - это воспользоваться сервисом официального сайта. Для этого сначала потребуется внимательно изучить обширный каталог выпускаемой продукции и выбрать подходящее изделие. Затем следует нажать кнопку «Заказать» и заполнить открывшуюся форму, указав возможные контакты клиента. После этого опытный специалист компании оперативно свяжется с покупателем и примет заказ.

Конечно же, функциональные возможности сайта предприятия намного шире описанных выше. Клиенту предоставляется возможность ознакомиться с детальным прайсом на выпускаемую продукцию, а также заказать сопутствующие услуги, например, доставку приобретенной бытовки или вагончика на объект и последующую его сборку. Однако, главной особенностью компании «Бытовкин» выступает разнообразие разработанных и выпускаемых изделий.

Выпускаемая продукция
Клиент компании получает возможность заказать изготовление бытовки, купить готовую бытовку б/у или арендовать сооружение. Продукция различается:

  • По функциональному назначению: дачные, строительные, хозблоки, домики;
  • По конструктивным особенностям: на колесах, полностью готовые, блочно-модульного типа, сборно-разборные;
  • По материалу изготовления: металлические, деревянные, из бруса.

Преимущества сотрудничества с компанией «Бытовкин»
Обращение в рассматриваемую компанию имеет для покупателя ряд серьезных достоинств, среди которых:

  1. Возможность не только купить, но и арендовать необходимое изделие;
  2. Наличие в продаже и аренде как новых, так и бывших в употреблении времянок, что выступает дополнительным резервом экономии;
  3. Офисы компании, расположенные в Москве и Московской области;
  4. Разумная цена, установленная на продукцию предприятия;
  5. Предоставление полного комплекса услуг, включая доставку и монтаж приобретенного вагончика или бытовки.

На всю выпускаемую компанией продукцию предоставляется гарантия. Качество изделий подтверждается 20-ю годами продуктивной и крайне успешной работы на столичном и подмосковном рынках.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +20 +22
вечером +14 +16 ночью +7 +9
Котировки
USD ЦБ РФ 62,2511 -0.8653
EUR ЦБ РФ 73,5621 -0.5744

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp