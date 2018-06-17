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Какие есть требования к учителю английского языка в Китае?

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Бизнес — 17 Июня 2018, 18:17

Английский в Китае учат все – от маленьких детей до домохозяек и бизнесменов. Кому-то он нужен для продвижения по службе, кому-то – для путешествий, другие изучают просто потому, что престижно. Привить полезные знания своим детям китайцы стараются с самого маленького возраста. В садике дети учат английский язык уже с трех лет, потому самая востребованная профессия от приезжих – учитель. Местный акцент, тональность и диалектические особенности не позволяют азиатам самим преподавать, потому они активно приглашают на работу иностранцев.


работа в Китае учителем английского

Кто подходит китайцам в качестве учителя английского языка?

Подробные требования можно узнать по ссылке на сайт любой компании, которая занимается подбором кадров для Китая. Но в первую очередь предпочтение отдается кандидатам из англоязычных регионов Европы, Америки, Австралии. Также несложно устроиться людям со славянской внешностью и хорошим уровнем владения языком. Дополнительным бонусом будет наличие:

  • преподавательского опыта;
  • международного сертификата TEFL/TESOL;
  • профильного образования.

При таких характеристиках очень просто найти работу в солидном учебном центре или даже колледже с заработной платой не менее 2000 у.е.. Также специалисты высокого уровня быстро приобретают популярность в своем окружении и легко могут найти подработку индивидуальными занятиями.


работа в Китае учителем английского

Люди без опыта и профильного образования тоже могут рассчитывать на преподавательскую деятельность. Только заработная плата будет на порядок ниже: 750-1500 у.е. в зависимости от региона, а преподавать нужно будет маленьким детям. Для детсадовских учителей есть специальные программы обучения (обычно тренинги организовывают сами рекрутинговые агентства), им помогают получить сертификат на преподавательскую деятельность, при желании новички могут повысить квалификацию в процессе работы в детском саду и получить более высокооплачиваемую должность. Зачастую к таким соискателям очень лояльные требования:

  • знание языка на базовом уровне;
  • возраст 18-35 лет;
  • желание работать и развиваться.

Весомым бонусом будет коммуникабельность и умение ладить с детьми. По сути, в китайские детские садики требуются не преподаватели, а учителя-аниматоры.

Кого не возьмут преподавать английский в Китае?

В Китае нет никаких шансов устроиться преподавателем английского языка, если человек имеет азиатскую внешность. Не поможет ни идеальное произношение, ни американская родословная из нескольких поколений переселенцев.



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