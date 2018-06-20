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Главные причины необходимости в оффшорном счете

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Бизнес — 20 Июня 2018, 09:28

Большинство людей, которое никак не связано с финансами и макроэкономикой, спрашивает, для чего нужны оффшорные счета. Благодаря средствам массовой информации сегодня у этого понятия имеется некий романтический ореол. Теперь человек, услышавший слово «оффшор», сразу представляет себе могущественного предпринимателя, который скрывает свое несметное состояние от государственных структур.

Что такое оффшорный счет

Банковский оффшорный счет – законная и невероятно полезная на практике вещь. Если ориентироваться на научную логику, то под оффшор можно записать любые счета, открытые вне пределов своего государства.

Помимо низких налоговых ставок и других финансово-экономических преимуществ, владелец такого счета получает:

  • уверенность в сохранности своих сбережений благодаря стабильности и развивающейся экономике;
  • идеальные условия для осуществления капиталовложений и коммерческой деятельности;
  • возможность хранения сбережений в любой удобной валюте.


оффшор

Как видите, открыть оффшорную компанию стоит не только ради снижения налоговой нагрузки. Оффшор дает возможность решать и многие другие вопросы.

Почему люди регистрируют компании в оффшорах и открывают оффшорные счета?

  • Минимальное налогообложение или полное отсутствие такового.
  • Абсолютная конфиденциальность данных об учредителе юрлица, а также о его деньгах и транзакциях.
  • Низкие сборы за регистрацию и обслуживание в дополнении к скорости и простоте регистрации.
  • Не нужно предоставлять финансовые, бухгалтерские и другие отчеты.
  • Статус и престиж иностранной фирмы.
  • Местное управление, которое позволяет учредителю дистанцироваться от компании.
  • Возможность быстро открыть счет на оффшорную компанию в любом банке мира.
  • Не нужно лично присутствовать при регистрации.

Приватность

Самое привлекательное свойство банковской системы большинства оффшорных зон – возможность вести свою деятельность, не привлекая лишнего внимания. Никакие документы ни под каким предлогом не могут быть высланы по почте без согласия владельца счета или компании. Конфиденциальность для оффшоров превыше всего.

Такой подход практикуется в швейцарской банковской системе. Несмотря на высокий уровень давления, которому подвергается власть этого маленького государства, информация выдается, только если на человека заведено уголовное дело в Швейцарии.

Снижение налоговой нагрузки

Увы, но наши страны не понимают, что для привлечения капитала и уменьшения его оттока необходимо снижать налоговую нагрузку. Оффшоры в этом плане более смекалистые, и поэтому минимизировали или полностью убрали налоги. Они зарабатывают на поступающих в страну финансовых средствах. Также огромную прибыль приносят регистрационные сборы.


оффшор

Главное – грамотно подойти к вопросу регистрации компании и оптимизации всех процессов. Не используйте оффшорную зону, чтобы нарушить законодательство своего родного государства. Уклонение от налогообложения во всем мире считается преступлением. Поэтому рекомендуем обратиться к квалифицированным в этих вопросах специалистам, которые помогут сделать все грамотно с юридической точки зрения.

Международные сделки

Разнообразные международные сделки, как правило, проводятся через оффшорные зоны. Компаниям намного удобнее открыть фирму посредника, и с ее помощью быстро осуществить денежный перевод.


оффшор

Банковский счет в оффшоре – это не привилегия для олигарха, крупного финансиста или мошенника. С учетом актуального положения вещей оффшор стал отличным инструментом для решения многих задач, и использовать эту возможность может каждый.



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