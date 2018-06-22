США: грузоперевозки

Мощнейшая экономика США основывается на стабильном экономическом и техническом развитии не только внутри страны, но и за рубежом, благодаря налаженным межконтинентальным торговым отношениям. В обход разных экономических или же политических проблем, грузоперевозки из этой страны в нашу выполняются регулярно различными компаниями-перевозчиками, среди которых

занимает видное место. Наша логистическая компания сумела накопить в данной сфере двадцатилетний опыт, выполняя доставки различной сложности. Кроме перевозки, а также хранения разнообразных сборных грузов, наши специалисты обеспечивают сбор и подготовку необходимой документации, помогая заказчикам пройти таможенный контроль.

В отличии от внутриконтинентальных доставки из Штатов по причине географической отдаленности требуют особого подхода. Мы предлагаем потенциальной клиентуре авиадоставки, которые выполняются наиболее оперативно. При этом сохранность товаров полностью гарантирована. Особенностью контейнерных морских грузоперевозок считается сравнительно дешевая стоимость. Подобным способом можно транспортировать как негабаритные, также и крупномасштабные партии. Что же касается мультимодальных перевозок, такой метод позволяет сочетать разнообразные виды доставки. При этом их последовательность может быт любой. Чаще всего подобную доставку выбирают заказчики с собственными складскими хозяйствами, которые нуждаются в перевозках сборных грузов.

FlyСargo имеет все необходимые ресурсы, чтобы консолидировать, поставить на учет с дальнейшим хранением, упаковкой, а также распределением по контейнерам или же складам грузов любого агрегатного состояния, а также степени опасности. Профессиональная команда логистической компании объединит брокерские, логистические, экономические или же экспедиторские функции, добиваясь при этом максимальной эффективности грузоперевозок. Поэтому нашими заказчиками являются не только инд. предприниматели, но и гос. корпорации, которые нуждаются в скоростной и качественной экспресс доставкой из Штатов в РФ.