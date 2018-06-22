Мошенники и их финансовые пирамиды

Меня зовут Александр и я хочу предостеречь вас от необдуманных поступков. Всего за два года я потерял все – престижную работу, машину, квартиру и свою семью. А ведь мне всего 36 лет! Да, от меня ушла жена. Моя Аня забрала с собой нашего сына и я до сих пор его ни разу не видел. Нет, вы не думайте, что она не дает – я сам не хочу, чтобы Алешка видел своего папу таким опустившимся. Мне стыдно. Я их подвел.

Все началось в апреле 2016 года. Я, тогда еще популярный в своей нише журналист был направлен в Москву на месяц в командировку. Проходил что-то вроде коучинга – повышение уверенности, профессионализма, прослушивание тренингов акул бизнеса.. Все банально и скучно. Так скучно, что буквально хотелось зевать на занятиях.

Однажды вечером я решил разбавить серые будни учебы походом в ночной клуб. Пришел в гостиничный номер, снятый для меня начальником моего издания, отзвонился жене с сыном. Сказал им: «папа устал и ложится спать». А сам приоделся и погнал со знакомым по злачным местам ночной Москвы. Благо, что командировочные у нас были щедрые..

В одном из клубов со странным названием Гараж мы и зависли. Изрядно подпив, я случайно присел за чужой столик и познакомился с человеком по имени Константин. Его фамилию (Мамчура) я узнал уже позже, когда начал день за днем сливать на его банковскую карту все доступные мне денежные средства…

В Гараже Костя буквально «запал» на меня, познакомившись поближе и узнав о неплохом доходе и финансовом благополучии моей семьи. Мужчина рассказал о своем якобы беспроигрышном бизнесе, многочисленных партнерах и успешных сделках, с которых нужно было лишь вовремя получать прибыль. Сейчас, вспоминая с холодной головой ту аферу, я понимаю, как же сильно я лоханулся! Но, надо отдать должное и Мамчуре тоже – он обладает поистине гипнотическим притяжением, пособен сходу расположить к себе собеседника. Он, как те цыганки на рынке – обдерет тебя, как липку, а ты и рад поначалу останешься!

В тот вечер я перевел на счет Константина львиную долю денег со своей карточки, затем позвонил Анюте и наврал ей о том, что меня ограбили и попросил выслать денег. Жена деньги выслала, но к моему вранью отнеслась настороженно. Все-таки она всегда отлично меня чувствовала! Эти средства я также отдал мошеннику, а сам сосал лапу оставшиеся дни командировки.

Спустя пару недель после злополучной встречи Константин мне отзвонился и громко и радостно начал поздравлять с первой прибылью. Денег отвалил он мне нехило – аж в 5 раз больше того, что я уже вложил. Посоветовал подумать хорошо и, если вновь решусь подзаработать, связаться с ним.

Это сейчас я понимаю эту уловку – дать человеку почувствовать эйфорию от выгоревшей сделки. Это сродни выигрышу джекпота в Лас-Вегасе! Однако, больше денег от этой шайки я не видел.

На следующий день я перевел на счет Константина все свои средства до копейки. Никогда себе этого не прощу. Он же стал называть меня партнером и позвал на встречу. Жене я так ничего и не сказал, да она и не поняла бы меня – привыкла с детства добывать все блага своим трудом, ей никогда ничего не валилось на голову просто так…

На встречу в ресторан Мамчура пришел не один – с ним были еще два мужчины - Александр Прочухан и Чеслав Пестюк, так они представились и тоже назвали меня коллегой. Сами их фразочки о том, что они приносят удачу, обещанные кучи денег – мне бы еще тогда насторожиться! Но нет. Я с наивной, восторженной улыбкой слушал своих «партнеров» и прикидывал, как бы половчее объяснить жене, что на Кипр в этом году мы не полетим, так как деньги наши нужны для других целей.

Придя домой и увидел гневное выражение лица Ани при упоминании о том, что я сниму с карты деньги, заготовленные на летний отпуск, я психанул. Выругался и сказал, что я мужчина и решения принимать буду сам. В ту ночь мы впервые за семь лет брака спали раздельно. Алешка испугался наших криков и плакал в своей комнате.

Надо ли упоминать о том, что в отпуск мы так и не съездили, а позже лишились и накоплений на институт сына? Жена с отчаянием смотрела на то, как я выношу из квартиры ценные вещи и технику. Я даже заложил бриллиантовые сережки, которые подарил ей на пятилетие нашей свадьбы! Все покатилось под откос.

Аня уверилась в том, что я принимаю наркотики и пыталась воздействовать на меня через моих родителей. Все безуспешно, я не открылся никому. Однажды она отправила Алешку на выходные к бабушке и пригласила домой психоаналитика или черт знает кого.. Я пришел в ярость, наорал на нее, а когда специалист ушел, ударил. На следующий день, придя с работы, я обнаружил абсолютно пустую квартиру – ни мебели (я продал почти все, кроме самого необходимого), ни жены, ни сына. Их вещи исчезли из спальни и детской.

Именно в этот момент я понял, что именно натворил. Желание легких денег и наживы всегда было у меня в крови, но и вину Мамчуры, Прочухана и Пестюка отрицать нельзя!

Через полгода у меня скопились приличные долги по квартплате и взятым еще в браке кредитам. Позвонил Константину с уже дежурным, привычным вопросом: «когда будут деньги?» Как всегда, услышал в ответ обещания золотых гор и просьбу заложить квартиру. «Эти средства помогут нам сорвать большой куш!» - говорил мне он. Кстати, с женой на тот момент я уже развелся. Она терпела от меня многое – безденежье, пренебрежение ею и ребенком, обман и безразличие, но рукоприкладство не простила. Как сказала Аня на суде, это стало последней каплей.

Еще через полгода у меня нашли рак легкого. Видимо, повлиял многолетний стаж курильщика и севший иммунитет. Я решил, что заложу квартиру, выплачу долги по коммунальным услугам, а оставшиеся деньги приумножу с помощью моих «партнеров», вылечусь и куплю новое жилье. Надо ли говорить о том, что после получения от меня последних крох все трое – Константин Мамчур, Александр Прочухан и Чеслав Пестюк просто перестали выходить на связь, а их офис банально переехал.

Вот так я потерял все, что имел. Живу у пожилых родителей на полном содержании, практически лежачий – денег на операцию за границей у них нет.

Примите к сведению мой опыт, не попадитесь на удочку мошенников и берегите свою семью. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!