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В списке крупнейших. «Просвещение» вошло в рейтинг Publishers Weekly
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Бизнес — 22 Июня 2018, 11:15
Специализированный журнал Publishers Weekly опубликовал рейтинг 54 крупнейших издательств мира за 2017 год. Таким образом он подвел итоги года.
Информация в рейтинге представлена на основе разных данных: от продаж книг и журналов до финансовых показателей различных издательских домов. На первых строчках рейтинга The World’s 54 Largest Publishers традиционно стоят такие крупные печатные органы, как Pearson Plc, RELX Group и Thomson Reuters. АО «Издательство „Просвещение“» входит в данный рейтинг в пятый раз, причем за год оно поднялось сразу на два пункта: до 47 места. Теперь оно расположилось в одном ряду с немецким C.H. Beck, мировым лидером по выпуску юридической литературы, и La Martinière Groupe, одним из крупнейших издательств Франции. Также за отчетный период в рейтинге оказалось и еще одно российское издательство: «Эксмо-АСТ».
Эксперты связывают укрепление российских позиций в рейтинге с ростом выручки, увеличившейся на 7% за год: Издательство «Просвещение» получило до 210 млн долларов. Это стало результатом расширения клиентской базы и старта новых проектов.
Россияне заключили много партнёрских соглашений с ведущими компаниями российской IT-индустрии, расширили взаимодействие с регионами. Также было отмечено и участие в благотворительности. Например, в прошлом году АО «Издательство „Просвещение“» и ЮНЕСКО подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах, связанных с обеспечением равного доступа к образованию для всех групп обучающихся с помощью современных технологий.
Компания также получила статус издательства года в VI открытом конкурсе профессионального мастерства «РЕВИЗОР», являющимся важным событием для издательств, книжных магазинов, книготорговых сетей и библиотек. Цель проведения конкурса — проанализировать лучшую отраслевую практику и определить самые достойные проекты и инициативы в сфере книгоиздания, книгораспространения и продвижения чтения, показать яркие и инновационные решения в книжном деле России. Организаторы конкурса — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российский книжный союз, Генеральная дирекция Московской международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия». Выбрать победителя на конкурсе 2017 года было сложно: за титул издательства года шла ожесточённая борьба. Оценка шла сразу по нескольким критериям: «Важно наличие инновационных для книжной отрасли проектов в издательском каталоге, прямое партнерство с максимальным числом каналов реализации, наличие широкой программы поддержки и продвижения собственных изданий в книготорговых сетях», — говорит председатель оргкомитета конкурса «РЕВИЗОР», главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина.
В соревновании участвовали свыше 300 организаций из Волгоградской, Воронежской, Московской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Удмуртской, Ульяновской областей, Республики Кабардино-Балкария, Красноярского края, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов страны. Победители выбирались в 12 номинациях. Их определяли в результате суммирования итогов интернет-голосования и голосования экспертов. Управляющий директор Дмитрий Климишин стал лауреатом специального диплома в номинации «Открытие года». «Он занял эту должность в 2017 году. Под его руководством результаты деятельности компании динамично растут. Объем тиражей вырос на 16% и достиг 79,2 млн экземпляров», — прокомментировала Светлана Зорина.
АО «Издательство „Просвещение“» также принимает участие в национальном Рейтинге работодателей России. Оно вошло в ТОП-50, заняв 31 место по совокупным результатам опроса соискателей, сотрудников компаний и экспертной оценки эффективности работы департаментов, ответственных за работу с персоналом. Андрей Онучин, руководитель практики социологии бизнеса «Экопси консалтинг», ответственный за проведение опроса сотрудников компаний, рассказал: «Для оценки работодателей мы используем исследование „Мониторинг вовлечённости персонала“. Это опрос сотрудников по ряду критериев. Они отвечают на 45 вопросов, из которых 15 работают на вовлечённость. Это комплексный показатель, который демонстрирует, насколько сотрудники увлечены своей работой, насколько верны компании и готовы проявлять инициативу». Онучин объяснил, что высокий рейтинг вовлечённости сотрудников показывает, насколько компания привлекательна для потенциальных соискателей.
«Компания растёт, и вместе с ней растёт каждый из сотрудников. Мы уже не просто издательство, мы стали образовательным интегратором, что обязывает выстраивать бизнес-процессы на качественно новом уровне. Именно поэтому мы предприняли ряд конкретных шагов по улучшению качества рабочей среды. Это и создание системы внутренних коммуникаций, что очень важно для такой масштабной структуры, и работа над разными инновационными проектами, где сотрудники могут проявить себя, и внимательное отношение к коллегам: для нас люди — это не винтики огромного механизма, в каждом человеке мы видим личность и стараемся раскрыть его талант», — прокомментировал президент АО «Издательство „Просвещение“» Владимир Узун.
Следующий шаг — развитие проекта «Цифровая школа». В планах предоставить школьникам современное и высококачественное образование, отвечающее тенденциям кадрового рынка. Другой его задачей является создание единого образовательного пространства, которое создаст достойные условия обучения для проживающих в отдалённых населённых пунктах. Ожидается, что этот проект будет реализован в рамках стратегии развития группы до 2025 года.
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