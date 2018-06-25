



Важнейшим сопроводительным документом считается паспорт (M)SDS, подтверждающий химическую безопасность веществ. В нем приведены данные об опасности смеси, возможном воздействии на окружающую природу или же человеческий организм в процессе использования, утилизации, транспортировки, производства или же хранения. Также в паспорте содержится информация о том, как поступить в случае негативного воздействия вещества. С более детальными данными о такой документации можно ознакомиться на нашем веб-ресурсе

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Необходимо отметить, что (M)SDS-паспорт представляет собой бессрочный документ, не требующий регистрации. При создании текста паспорта используется официальный язык государства, в котором происходит обращение хим. продукции. Однако перевод такого паспорта возможен на любые языки. Оформление (M)SDS выполняется в полном соответствии с регламентацией государства, в которое планируется ввоз продукции. Благодаря такому документу потребитель получает достоверную информацию о безопасном промышленном применении смесей, их хранении, утилизации или же транспортировке.

В паспортах (M)SDS содержатся сведения о степени безопасности материалов, смесей или же веществ, а также о последствиях воздействия перечисленных веществ на окружающую природу или же человеческий организм. Кроме этого в документации перечислены меры, которые помогают устранить негативный эффект, наступающий при воздействии. Выдаются такие паспорта бессрочно, не требуя от владельца дальнейшей регистрации. В ЕС действует соответствующий регламент, который называется REACH, по которому любой поставщик, производитель или же предприятие хим. продукции обязано предъявить потребителю копию (M)SDS-паспорта в электронном или же бумажном формате.

Подобный документ является гарантом безопасности потребителя. Кроме этого последний получает комплексное описание мер противодействия, если наступит негативное воздействие хим. веществ в в процессе их утилизации, производства или же разработке. Наличие паспорта (M)SDS необходимо при выполнении грузоперевозок, импорте/экспорте продукции, прохождении через таможенный контроль, складировании/хранении продукции, во время тендеров, а также для получения некоторой разрешительной документации. Оформляется паспорт на вещества, смеси, материалы, отходы производства, иную хим. продукцию.

Принимая во внимание отсутствие необходимости регистрации данного документа, полная ответственность за содержащуюся в нем информации, а также оформление несет исключительно компания-получатель паспорта (M)SDS. Следовательно, доверить изготовления подобного документа лучше доверить надежной организации. Чтобы оформление паспорта было выполнено в соответствии с действующим регламентом, необходимо подготовить обязательную документацию. Если компания решит оформить бланк самостоятельно, тогда необходимо подобрать номер CAS, который является уникальным численным идентификатором разнообразных химических соединений.