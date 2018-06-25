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Какие услуги предоставляют современные автоломбарды?

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Бизнес — 25 Июня 2018, 09:43


Как заложить машину в автоломбардСовременные автоломбарды – это крупные небанковские финансовые компании, которые занимают определенную нишу на рынке кредитных услуг. Основная деятельность таких организаций – выдача краткосрочных займов под залог транспортных средств. Главным достоинством автоломбардов потребители называют оперативность оформления сделок и минимальный набор документов.

Какие услуги предоставляют современные автоломбарды

Само слово «автоломбард» подсказывает, что услуги связаны с автотехникой. Ключевое направление – кредитование под залог легковых машин автовладельцев. Существует два формата сделки:

  • Классический заем, когда клиент получает кредитные средства и оставляет авто на хранение у кредитора.
  • Ссуда под залог паспорта ТС. Взяв кредит, клиент имеет возможность пользоваться машиной все время действия соглашения, при условии выполнения взятых обязательств.

Успешные автоломбарды не ограничиваются предоставлением займов только под марки легковых автомобилей, а принимают в залог грузовые автомобили, мототехнику, скутеры, катера, яхты. Отдельную категорию составляет дорогостоящая строительная и специализированная техника. Компании, имеющие значительную финансовую базу, расширяют направления своей деятельности и включают в перечень услуг кредитование под залог недвижимости, а также характерные для ломбардов операции, где обеспечением служат изделия из драгоценных металлов и популярная электроника. Ярким примером такой компании является автоломбард «ТрастЗайм», где можно взять деньги под залог ПТС, недвижимости, ювелирных изделий и гаджетов (подробнее читайте на сайте).

В спектр услуг многих автоломбардов входят и другие сопутствующие сервисы:

  • выкуп залоговых автомобилей;
  • постановка транспортных средств на комиссию.

Перезалог или выкуп средств передвижения у банка или другой кредитной организации подразумевает заключение нового соглашения. При этом автомобильный ломбард погашает задолженность клиента по предыдущему кредиту, затем оформляет новый договор, предлагая выгодные условия. Такая сделка выручает автовладельца в сложной ситуации.

Сроки действия нового займа варьируются и позволяют заемщику выбрать оптимальный период для погашения новых долговых обязательств.

Постановка транспортного средства на комиссию помогает автовладельцу продать личный автомобиль по достойной цене. Благодаря такому формату сделки, клиент освобождается от необходимости встречаться с потенциальными покупателями и демонстрировать им свое авто. Еще один плюс для собственника машины – возможность избежать решение вопросов бюрократического характера. Специалисты автоломбарда берут все формальности на себя, начиная от экспертной оценки стоимости автомобиля и до оформления сделки купли-продажи.

Кроме того, обращаясь за данной услугой в автоломбард, клиент может рассчитывать на получение денежных средств в размере 80% от стоимости автомашины сразу, а остальную сумму выплачивают собственнику авто после продажи ТС.

Часть автомобильных ломбардов практикуют также выдачу микрозаймов без залога и срочных онлайн-займов. Обычно такие финансовые операции автомобильные ломбарды выполняют, сотрудничая с постоянными клиентами, которые своевременно погашают ежемесячные платежи и в срок закрывают залоговые билеты.

Современные автоломбарды предлагают населению разнообразный спектр финансовых услуг – от получения залогового займа до выгодной продажи автомобиля.



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