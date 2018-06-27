27
июня 2018
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Royal Park

Royal Park

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 27 Июня 2018, 09:33

Петровский остров, который считается самим сердцем Питера стал местом строительства уникального малоэтажного ЖК под названием Роял Парк. Всего за минуты будущие жильцы этих апартаментов смогут попасть в наиболее достопримечательные места Северной столицы, наслаждаясь ее невероятной архитектурой и прекрасными памятниками культуры. Особенностью комплекса можно также назвать эффективное использование проектировщиками озеленения, благодаря которому комплекс полностью утопает в растениях. Несмотря на то, что Роял Парк находится в самой центральной части Питера, откуда открываются невероятные виды, он надежно защищен от городского трафика и шумов благодаря именно густому озеленению.

Открывая веб-ресурс http://royalpark-spb.ru/ любой заинтересованный пользователь сможет ознакомиться с детальной информацией о ЖК. Общая площадь Роял Парк достигает трех Га, половина из которой отведена под озеленение. Поэтому великолепная парковая зона, с обустроенной инфраструктурой ожидает каждого, кто решит здесь поселиться. Апартаменты оформлены с использованием индивидуальных дизайн-проектов. Комплекс имеет собственный яхт-клуб, вместительный подземный паркинг, а также необходимую внутреннюю инфраструктуру.

Современны отделочные материалы, которые использованы в корпусах Роял Парк придают им неповторимый вид, который гармонично вписывается в общую городскую архитектуру. Высота каждого апартамента ЖК достигает трех метров. Великолепная фасадная отделка достигнута благодаря использованию юрским гранитом и мрамором. Все перечисленные преимущества свидетельствуют о комфортабельности и удобстве проживания в этом великолепном элитном комплексе. Желающим доступны в Роял Парк и апартаменты с отдельными террасами.

Каждый корпус ЖК отличается великолепной фасадной отделкой, грамотным сочетанием различных материалов, а также оригинальными архитектурными решениями. Наиболее привлекательным для будущих жильцов станет тот уникальный вид, который открывается на весь Петровский остров и городской центр. Нельзя упустить из виду и внутреннюю отделку апартаментов, выполненную в соответствии с индивидуальными пожеланиями или же требованиями будущих домовладельцев. Поэтому каждому, кто пожелает стать обладателем подобной недвижимости предлагается разработка такого индивидуального дизайн-проекта.

Трудно представить себе ту красоту, золотой блеск и восхищение, которые ожидают будущих жителей комплекса. Побережье Малой Невы, на котором и расположился Роял Парк, идеально подходит для пеших прогулок. Рядом находится и Петровский парк с огромным количеством зеленых насаждений. Подобная природная среда способствует сохранению здоровья и занятиям спортом. А частный причал с яхт-клубом позволит любителям или же профессионалам заниматься яхтингом, наслаждаясь красотами здешних вод. Чтобы выбрать подходящие апартаменты достаточно связаться с офисом продаж. Сделать это можно как в онлайн-режиме, также и по телефону.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +24 +26
вечером +19 +21 ночью +14 +16
Котировки
USD ЦБ РФ 62,7908 -0.1589
EUR ЦБ РФ 73,4087 0.0975

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp