Royal Park

Петровский остров, который считается самим сердцем Питера стал местом строительства уникального малоэтажного ЖК под названием Роял Парк. Всего за минуты будущие жильцы этих апартаментов смогут попасть в наиболее достопримечательные места Северной столицы, наслаждаясь ее невероятной архитектурой и прекрасными памятниками культуры. Особенностью комплекса можно также назвать эффективное использование проектировщиками озеленения, благодаря которому комплекс полностью утопает в растениях. Несмотря на то, что Роял Парк находится в самой центральной части Питера, откуда открываются невероятные виды, он надежно защищен от городского трафика и шумов благодаря именно густому озеленению.

Открывая веб-ресурс http://royalpark-spb.ru/ любой заинтересованный пользователь сможет ознакомиться с детальной информацией о ЖК. Общая площадь Роял Парк достигает трех Га, половина из которой отведена под озеленение. Поэтому великолепная парковая зона, с обустроенной инфраструктурой ожидает каждого, кто решит здесь поселиться. Апартаменты оформлены с использованием индивидуальных дизайн-проектов. Комплекс имеет собственный яхт-клуб, вместительный подземный паркинг, а также необходимую внутреннюю инфраструктуру.

Современны отделочные материалы, которые использованы в корпусах Роял Парк придают им неповторимый вид, который гармонично вписывается в общую городскую архитектуру. Высота каждого апартамента ЖК достигает трех метров. Великолепная фасадная отделка достигнута благодаря использованию юрским гранитом и мрамором. Все перечисленные преимущества свидетельствуют о комфортабельности и удобстве проживания в этом великолепном элитном комплексе. Желающим доступны в Роял Парк и апартаменты с отдельными террасами.

Каждый корпус ЖК отличается великолепной фасадной отделкой, грамотным сочетанием различных материалов, а также оригинальными архитектурными решениями. Наиболее привлекательным для будущих жильцов станет тот уникальный вид, который открывается на весь Петровский остров и городской центр. Нельзя упустить из виду и внутреннюю отделку апартаментов, выполненную в соответствии с индивидуальными пожеланиями или же требованиями будущих домовладельцев. Поэтому каждому, кто пожелает стать обладателем подобной недвижимости предлагается разработка такого индивидуального дизайн-проекта.

Трудно представить себе ту красоту, золотой блеск и восхищение, которые ожидают будущих жителей комплекса. Побережье Малой Невы, на котором и расположился Роял Парк, идеально подходит для пеших прогулок. Рядом находится и Петровский парк с огромным количеством зеленых насаждений. Подобная природная среда способствует сохранению здоровья и занятиям спортом. А частный причал с яхт-клубом позволит любителям или же профессионалам заниматься яхтингом, наслаждаясь красотами здешних вод. Чтобы выбрать подходящие апартаменты достаточно связаться с офисом продаж. Сделать это можно как в онлайн-режиме, также и по телефону.



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