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Фризеры для мягкого и жареного морожена по доступной цене с доставкой для нового бизнеса

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Бизнес — 27 Июня 2018, 09:41

Фризеры: все разнообразие выбора

В продуктовых магазинах и гипермаркетах огромный выбор пакетированного мороженого, но родители с детьми все чаще предпочитают посещать специализированные кафе и дегустировать любимый деликатес в комфортных условиях. Во многом это вызвано тем, что предприятия сферы общепита комплектуются современным оборудованием, с помощью которого готовят оригинальные виды десертов. В магазинах им не предложат мягкого или жаренного мороженого – за такой экзотикой надо идти в кафе!

Какие бывают фризеры

Высокий спрос порождает предложение, владельцы кафе при этом могут выбрать оборудование, которое позволит выделиться на фоне конкурентов. Производители выпускают фризеры разной производительности и комплектации. Это позволяет подобрать технику в соответствии с проходимостью заведения и вкусами потенциальных клиентов. Для организации торговли можно купить фризер для мягкого мороженого, укомплектованный несколькими охлаждающими цилиндрами. Это поможет готовить любимый десерт с разными вкусами. В чем преимущества этой техники? Она обладает следующими достоинствами:

  • стильный дизайн, привлекающий внимание;
  • простое обслуживание;
  • информативная панель управления, позволяющая работать с техникой новичку;
  • низкое энергопотребление;
  • быстрая окупаемость.

Производители выпускают модели, в которых готовую смесь можно оставлять на ночь – для этого предусмотрен специальный режим охлаждения. Подобные решения увеличивают рентабельность производства десерта.

Как пожарить мороженое

Жареное мороженое является популярным десертом во многих странах. Интерес к нему вызван не только великолепными вкусовыми качествами, но и процессом приготовления, за которым любят наблюдать не только малыши, но и взрослые. Для создания десерта надо купить фризер для жареного мороженого, особенностью которого является наличие рабочей поверхности как у электрической плиты. Разница в то, что она не нагревается, а сильно охлаждается. На поверхность наносится смесь, разравнивается лопаткой – весь процесс напоминает приготовление жареных блюд.

Готовить жареное мороженое интересно и не сложно, кроме того – есть прекрасная возможность реализовать свой творческий потенциал. Оригинальные рецепты с орехами, шоколадом, топингами или фруктами могут стать эксклюзивным блюдом кафе или небольшого ресторана. Это привлечет в заведение дополнительных клиентов, сделает его популярным у жителей и гостей города, что обязательно приведет к увеличению прибыли.



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