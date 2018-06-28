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Натяжные потолки – лучшее решение для жилых или коммерческих помещений
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Бизнес — 28 Июня 2018, 09:39
Для обработки потолочных поверхностей в современном строительстве используются различные методы. Наиболее популярной считается установка натяжных систем, которые характеризуются многими положительными эксплуатационными качествами. Потолки такого вида не нуждаются в периодической покраске. Они отличаются длительным сроком эксплуатации без проведения ремонтных работ.
Основные преимущества натяжных потолочных конструкций
Современные натяжные потолки отличаются высоким уровнем прочности. Конструкции, в процессе монтажа которых используется поливинилхлоридная пленка, устойчиво переносят высокие механические нагрузки, температурные перепады, атмосферное давление. Важной характеристикой потолков считается способность удерживать воду. Это особенно актуально для квартир в многоэтажных домах, где часто приходится встречаться с поломками водоподающей системы и затоплениями жилья.
В процессе производства натяжных потолков используются материалы, которые не поддерживают горение. При воздействии открытого огня они просто сплавляются без выделения токсичных веществ, представляющих угрозу для человеческого организма. Поливинилхлоридные потолочные системы не накапливают посторонних запахов. Они отличаются простотой ухода и длительным сроком эксплуатации.
Особенности монтажа натяжных потолочных конструкций
Одним из преимуществ, которыми обладают натяжные потолки, считается простота выполнения монтажных работ. Установка строительных систем занимает не более 4 часов. В процессе работы используется пленочный или тканевый материал с толщиной не более 0,17 мм. Специалисты, выполняющие монтажные работы, производят закрепление полотна на специальные профили-багеты. Обрабатываемая поверхность не нуждается в предварительной подготовке. Все дефекты в виде неровностей, трещин или сколов идеально маскируются с помощью потолочного материала.
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