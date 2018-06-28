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Как защитить USB флешку?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Июня 2018, 09:40
Частое использование USB-носителя подвергает его значительному риску быть зараженным вирусами. Защита USB-флешки, а также компьютера, к которому она подключается, может быть осуществлена несколькими способами. Наиболее действенный из них – установка специальных программ, способных предотвратить заражение, а также блокирование несанкционированного использования.
Способы защиты накопителя
Наиболее популярными методами у большинства пользователей являются:
Созданная компанией SmartLine Inc DLP-система позволит не только защитить сам накопитель, но и предотвратить утечку данных, содержащихся на нем и на компьютере, техническим способом. Гибкое сочетание функций контроля доступа ко всем потенциальным каналам утечки информации и мониторинга позволяет нейтрализовать наиболее опасные векторы угроз. Система обеспечивает контроль доступа пользователей, их групп к USB-устройствам и портам, осуществляет избирательную блокировку. Для конкретной флеш-памяти возможно задать доступ с учетом дня недели и времени, а также ограничить его только чтением. При помощи белого списка USB-устройств возможно разрешение доступа к определенным накопителям при запрете для всех остальных.
Возможности приобретения ПО
Более подробно ознакомиться и приобрести программный продукт, который надежно защитит накопитель и компьютеры от заражения вирусами, утечки конфиденциальных данных, легко на сайте https://www.devicelock.com/ru/products/dlp-suite/usb-control.html. Заполнив заявку онлайн или связавшись с разработчиками по телефону, можно стать собственником специальной лицензии, дающей право на использование программного комплекса.
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