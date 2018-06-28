Как защитить USB флешку?





Частое использование USB-носителя подвергает его значительному риску быть зараженным вирусами. Защита USB-флешки, а также компьютера, к которому она подключается, может быть осуществлена несколькими способами. Наиболее действенный из них – установка специальных программ, способных предотвратить заражение, а также блокирование несанкционированного использования.

Способы защиты накопителя

Наиболее популярными методами у большинства пользователей являются:

установка программ, вносящих изменения на флеш-накопитель и предотвращающих заражение наиболее распространенными вирусами (при помощи файла autorun.inf с запрещенным доступом, мешающего попыткам вредоносного ПО произвести нужные для заражения действия);



форматирование флешки в NTFS (задается разрешение пользователям с запретом на любые операции по записи, кроме администратора компьютера, а также отключается автозапуск для USB через редактор локальной групповой политики или реестр);

использование программ, выступающих дополнением к основному антивирусу для защиты компьютера от вирусов, распространяющихся через USB и прочие внешние накопители.

Созданная компанией SmartLine Inc DLP-система позволит не только защитить сам накопитель, но и предотвратить утечку данных, содержащихся на нем и на компьютере, техническим способом. Гибкое сочетание функций контроля доступа ко всем потенциальным каналам утечки информации и мониторинга позволяет нейтрализовать наиболее опасные векторы угроз. Система обеспечивает контроль доступа пользователей, их групп к USB-устройствам и портам, осуществляет избирательную блокировку. Для конкретной флеш-памяти возможно задать доступ с учетом дня недели и времени, а также ограничить его только чтением. При помощи белого списка USB-устройств возможно разрешение доступа к определенным накопителям при запрете для всех остальных.

Возможности приобретения ПО

Более подробно ознакомиться и приобрести программный продукт, который надежно защитит накопитель и компьютеры от заражения вирусами, утечки конфиденциальных данных, легко на сайте https://www.devicelock.com/ru/products/dlp-suite/usb-control.html. Заполнив заявку онлайн или связавшись с разработчиками по телефону, можно стать собственником специальной лицензии, дающей право на использование программного комплекса.